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16.09.2020 04:44
Рубрика: В мире

На 7000 новых рабочих мест

На юге республики впервые после распада СССР строится крупная текстильная фабрика
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 208(8262)
Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову (справа) показывают поле с хлопком. Фото: Пресс-служба президента КР Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову (справа) показывают поле с хлопком. Фото: Пресс-служба президента КР
Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову (справа) показывают поле с хлопком. Фото: Пресс-служба президента КР
Около семи тысяч новых рабочих мест и десятки тысяч на смежных производствах вскоре появятся в южной столице Киргизии. В городе Оше возводят крупную текстильную фабрику, ориентированную не только на внутренний рынок, но и на потребителей в других странах Евразийского союза. С ходом строительства ознакомился президент республики Сооронбай Жээнбеков.

- Бренд "Сделано в Киргизстане" может быть успешно закреплен не только среди экологически чистой сельхозпродукции, но и среди товаров, производимых легкой промышленностью страны, - заявил он. - Для этого у страны имеются все возможности.

Крупная текстильная фабрика строится на юге Киргизии впервые за годы, прошедшие после распада СССР. Она призвана возродить легкую промышленность, которой когда-то славилась Ошская область. Предприятие, согласно официальным данным, будет производить одежду, трикотаж, ткани и аксессуары. Планируемая годовая мощность - 10 миллионов штук различных видов одежды, 1,5 тысячи тонн шерсти, 4,5 миллиона погонных метров тканей.

Фото: Игорь Беляев
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Строительство предприятия имеет для региона особую важность, поскольку предполагает создание крупных смежных предприятий здесь же, на юге республики. Для работы фабрики потребуется 16 тысяч тонн сырья в год, которое планируется закупать у местных фермеров. Поэтому в соседних районах уже намечено строительство хлопкоперерабатывающих предприятий и завода по производству масла из этой культуры. Это значит, что у местных аграриев появится возможность сбыта урожая, они смогут увеличить площадь посевов, а значит, повысить свои доходы.

На сегодня в Оше уже завершается строительство двух швейных цехов, поликлиники, столовой, лаборатории и административного корпуса завода общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Значительную часть средств в проект направил банк с государственным участием. Планируется сотрудничество и с Российско-Киргизским фондом развития, который ориентирован на поддержку инициатив, нацеленных на развитие промышленного потенциала республики и интеграции в рамках ЕАЭС.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР:

- Мы сейчас уделяем большое внимание поддержке сферы переработки сельскохозяйственной продукции, доступны долгосрочные льготные кредиты фермерам. Поэтому наряду с этим мы должны не просто продавать хлопок. Нам необходимо обеспечивать его полную переработку и дальнейший выпуск изделий. С планомерным развитием легкой промышленности и строительством новых текстильных фабрик в регионах спрос на хлопок будет расти. С учетом этого фермерам также необходимо увеличивать объемы площади посева хлопка для удовлетворения потребностей отечественной легкой промышленности.

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