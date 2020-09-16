Около семи тысяч новых рабочих мест и десятки тысяч на смежных производствах вскоре появятся в южной столице Киргизии. В городе Оше возводят крупную текстильную фабрику, ориентированную не только на внутренний рынок, но и на потребителей в других странах Евразийского союза. С ходом строительства ознакомился президент республики Сооронбай Жээнбеков.

- Бренд "Сделано в Киргизстане" может быть успешно закреплен не только среди экологически чистой сельхозпродукции, но и среди товаров, производимых легкой промышленностью страны, - заявил он. - Для этого у страны имеются все возможности.

Крупная текстильная фабрика строится на юге Киргизии впервые за годы, прошедшие после распада СССР. Она призвана возродить легкую промышленность, которой когда-то славилась Ошская область. Предприятие, согласно официальным данным, будет производить одежду, трикотаж, ткани и аксессуары. Планируемая годовая мощность - 10 миллионов штук различных видов одежды, 1,5 тысячи тонн шерсти, 4,5 миллиона погонных метров тканей.

Строительство предприятия имеет для региона особую важность, поскольку предполагает создание крупных смежных предприятий здесь же, на юге республики. Для работы фабрики потребуется 16 тысяч тонн сырья в год, которое планируется закупать у местных фермеров. Поэтому в соседних районах уже намечено строительство хлопкоперерабатывающих предприятий и завода по производству масла из этой культуры. Это значит, что у местных аграриев появится возможность сбыта урожая, они смогут увеличить площадь посевов, а значит, повысить свои доходы.

На сегодня в Оше уже завершается строительство двух швейных цехов, поликлиники, столовой, лаборатории и административного корпуса завода общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Значительную часть средств в проект направил банк с государственным участием. Планируется сотрудничество и с Российско-Киргизским фондом развития, который ориентирован на поддержку инициатив, нацеленных на развитие промышленного потенциала республики и интеграции в рамках ЕАЭС.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР:

- Мы сейчас уделяем большое внимание поддержке сферы переработки сельскохозяйственной продукции, доступны долгосрочные льготные кредиты фермерам. Поэтому наряду с этим мы должны не просто продавать хлопок. Нам необходимо обеспечивать его полную переработку и дальнейший выпуск изделий. С планомерным развитием легкой промышленности и строительством новых текстильных фабрик в регионах спрос на хлопок будет расти. С учетом этого фермерам также необходимо увеличивать объемы площади посева хлопка для удовлетворения потребностей отечественной легкой промышленности.