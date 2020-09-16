В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси и не нуждается в гарантиях безопасности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя оппозиции республики, в котором белорусскому лидеру гарантируется безопасность, если он передаст власть.

"Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Белоруссии", - сказал Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".