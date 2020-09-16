В Мадриде на карантин отправили 178 школьных классов и групп детских садов

В Мадриде и Мадридском автономном сообществе спустя чуть более недели после начала учебного года на карантин отправили 178 школьных классов и групп детских садов. Как сообщили в министерстве здравоохранения, это 0,5 процента всех существующих в этом регионе классов в различных образовательных учреждениях.

Отмечается, что на данный момент вспышка коронавируса была зафиксирована лишь в одном детском саду (согласно существующим протоколам, вспышкой считается инфицирование трех и более человек в одной группе).

По словам представителя минздрава, пока ситуация находится "в пределах прогнозируемого" (в столице и окружающем ее регионе 1,2 миллиона учащихся и 70 тысяч учителей), данные об эпидемиологической ситуации в школах и детских садах будут обновлять каждую неделю.

Стоит отметить, что на данный момент еще даже не все начали учиться. В Испании график начала занятий устанавливают власти каждого региона. В Мадриде первыми свои двери открыли детские сады, 4 сентября стартовали очные занятия первого цикла дошкольного образования (от 0 до 3 лет). Затем к ним присоединились дети от 3 до 6 лет, начались уроки в начальной школе, потом по программе основного курса и бакалавриата. Первые занятия в колледжах с профессиональным уклоном стартуют только в ближайшую пятницу.