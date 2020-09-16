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Рубрика: В мире

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки"

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заявление Украины о готовности всех сторон провести встречу в "нормандском формате" - неправда. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Эти заявления не соответствуют действительности. На встрече советников и политсоветников в Берлине, которая состоялась в прошлую пятницу, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - цитирует Руденко РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.

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