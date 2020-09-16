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16.09.2020 19:09
Рубрика: Спорт

Замены под кольцом

В Москве стартует Кубок Гомельского
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
17 сентября в Москве стартует 13-й традиционный баскетбольный турнир на Кубок Александра Гомельского.

Увы, из-за продолжающейся пандемии на сей раз турнир пройдет без иностранных участников. Болельщики и организаторы до последнего надеялись, что в российскую столицу сможет прилететь греческий "Панатинаикос". Однако у афинского клуба случились проблемы с документами и логистикой. "Пао" полагалось лететь в Москву из Каунаса, с выставочного турнира Евролиги, а прямых - или хотя бы с удобной пересадкой - рейсов из Литвы в Россию нет. Да и визы многим членам делегации оформить не успевали.

Фото: Фото пресс-служба БК "Химки".
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Увы, серия положительных тестов на COVID-19 вывела из числа участников турнира сначала "Локомотив-Кубань", а затем и УНИКС, который согласился заменить на соревнованиях греков. Не увидим мы в Москве и "Црвену Звезду", которая выступала на турнире в Турции. Там в рядах ее соперников был, как выяснилось, зараженный. Белградцы решили не рисковать накануне старта официальных матчей, принесли извинения организаторам и остались дома. Казанцы не спешили с отказом, цеплялись за возможность приехать в Москву до последнего, но в итоге сказали "нет".

В итоге, как сообщает пресс-служба ПБК ЦСКА, организаторам Кубка Гомельского пришлось искать сразу две замены, чтобы сохранить формат турнира. Это оказалось невероятно сложно. Пригласить иностранную команду было уже невозможно, поскольку для оформления соответствующих разрешений не хватало времени. Клубы Суперлиги оказались тоже "разобранными" по предсезонным турнирам. В итоге на выручку пришли столичная МБА и пермская ""Парма". Также среди участников и дубль ЦСКА, который получит уникальный шанс сразиться со взрослой командой.

Где будем смотреть?

17 сентября, четверг, Матч! Страна

"Парма" (Пермь) - ЦСКА-2. 17.00 (время московское).

ЦСКА - МБА (Москва). 20.00.

18 сентября, пятница, Матч! Страна

Матч за 3-е место. 16.00.

Финал. 19.00.

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