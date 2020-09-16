В Новой Зеландии 40 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом

Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии. Инцидент произошел в среду утром, рядом с населенным пунктом Банниторп.

Сейчас устанавливается точное число детей, находившихся в автобусе, пишет РИА Новости. Полицейские подчеркивают, что ни один школьник не получил серьезных травм.

Как сообщает медицинская организация St John, на месте ЧП работают несколько машин скорой помощи и группа быстрого реагирования. Помощь врачей понадобилась 40 пострадавшим. У всех легкие ранения или средней тяжести.