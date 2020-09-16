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16.09.2020 03:21
Рубрика: Экономика

В России могут резко подорожать сигареты

Текст: Ольга Игнатова
Стоимость сигарет может существенно вырасти уже в следующем году. Произойдет это если будут приняты параметры федерального бюджета на три года. В проекте закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (имеется в распоряжении "Российской газеты") предусмотрена ускоренная индексация ставки акциза на табачную продукцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С целью дополнительной мобилизации в прогнозном периоде доходов федерального бюджета в 2021 году предусмотрена ускоренная индексации (на 20%) ставок акцизов на сигареты и папиросы, как основной (специфической), так и минимальной. В 2022-2023 годах предусмотрена индексация соответствующих ставок на 4% ежегодно. Также увеличится адвалорная ставка - до 16%", - говорится в проекте федерального бюджета.

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Для увеличения акцизов Минфин, как сообщает издание РБК, уже подготовил проект поправок в Налоговый кодекс.

Сейчас ставка акциза на сигареты составляет 1996 рублей за одну тысячу штук. Если будут приняты поправки Минфина, то она увеличится до 2359 рублей. По словам экспертов, акциз играет основную роль в цене табачной продукции. Как отмечает Василий Груздев, директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International, если акциз вырастет на 20%, то средняя стоимость пачки сигарет поднимется до 140 рублей. Рост розничных цен за пачку сигарет в среднем составит минимум 20 рублей, уточняет Олег Барвин, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco. Это существенно ударит по кошелькам курильщиков, ведь сигареты и сейчас стоят недешево.

В проекте федерального бюджета также, в частности, отмечается, что в следующем году ситуация в экономике начнет стабилизироваться после спада из-за пандемии коронавируса.

Так, прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17 844,0 млрд рублей в 2020 году до 18 761,4 млрд рублей в 2021 году (+5,1% к 2020 году), 20 637,5 млрд рублей в 2022 году (+10,0% к 2021 году) и 22 262,7 млрд рублей в 2023 году (+7,9% к 2022 году). По отношению к ВВП в 2021 году доходы сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году.

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