В России предлагают отменить комиссию за досрочное погашение кредита

Запретить банкам взимать комиссии при досрочном возврате кредитов предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Свои доводы он изложил в письме на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

"Буду признателен за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до первого июля 2021 года об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов", - пишет Борис Титов.

Как пояснил автор документа, к нему обращаются многие предприниматели, которые прибегли к досрочному погашению взятых ранее кредитов в качестве антикризисной меры, чтобы сэкономить на процентных платежах.

"При этом многие банки ранее установили в договорах специальные комиссии за досрочное погашение кредитных договоров, - отмечает в письме Борис Титов. - Указанные комиссии в настоящее время могут становиться препятствием для реализации антикризисных программ предприятий, при этом договориться об их отмене предприятиям удается в малом числе случаев".