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16.09.2020 07:36
Рубрика: Экономика

В России предлагают отменить комиссию за досрочное погашение кредита

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запретить банкам взимать комиссии при досрочном возврате кредитов предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Свои доводы он изложил в письме на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Фото: iStock
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"Буду признателен за рассмотрение возможности инициирования рекомендаций банкам на период до первого июля 2021 года об отказе от требования взимания комиссий за досрочное погашение кредитов", - пишет Борис Титов.

Как пояснил автор документа, к нему обращаются многие предприниматели, которые прибегли к досрочному погашению взятых ранее кредитов в качестве антикризисной меры, чтобы сэкономить на процентных платежах.

"При этом многие банки ранее установили в договорах специальные комиссии за досрочное погашение кредитных договоров, - отмечает в письме Борис Титов. - Указанные комиссии в настоящее время могут становиться препятствием для реализации антикризисных программ предприятий, при этом договориться об их отмене предприятиям удается в малом числе случаев".

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