Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) и МТС запустили новый совместный проект по созданию базы медицинских данных для искусственного интеллекта.

По сути, будет создано программное оборудование на любой персональный компьютер, к которому можно подключить гарнитуру для улавливания звуков и речи.

Руководитель отдела проектного менеджмента Института инновационного развития СамГМУ Петр Кшнякин объяснил, что на первом этапе проекта студенты-медики размечают для программы данные текста по тегам, ставят, так сказать, метки на ключевые слова: "Например, есть несколько предложений, в которых фигурирует "боль". Ребята должны разметить эти данные в формате "что болит, какая область болит, какой симптом" и так далее".

На следующем этапе медики будут собирать аудиоданные, чтобы искусственный интеллект смог преобразовывать их в текст.

- Таким образом, мы учим искусственный интеллект правильно определять локализацию дискомфорта, его характер - болевой синдром, набор симптомов. По сути, мы размечаем эти данные, чтобы в перспективе на их основании система могла самообучаться и анализировать текст без привлечения человека, - отметил Кшнякин.

Как объясняют создатели проекта, искусственный разум сможет вести амбулаторные карты, то есть делать часть работы медсестры и после анализа данных пациента помогать врачу принимать решения о диагнозе и назначать лечение. Насколько точны будут рекомендации машины, медикам еще предстоит изучить.

Закончить работу над проектом предполагается в течение следующих двух лет.