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16.09.2020 14:08
Рубрика: В мире

В Швеции из-за пандемии пропали из оборота наличные деньги

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Монеты и банкноты уже долгое время не пользуются популярностью у шведов, но пандемия коронавируса еще больше усилила тенденцию к безналичным платежам. Даже на традиционные карманные расходы родители не дают наличные. Для детей в банке заводят цифровую "свинью-копилку". Центробанк Швеции опасается, что в скором времени деньги физически исчезнут.

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По данным шведского банка Klarna AB, 73 процента платежей по картам являются бесконтактными. "Люди не хотят прикасаться к монетам и купюрам или нажимать кнопки", - пояснила менеджер по работе с клиентами Вивека Содербэк. По ее словам, коронавирус ускорил эту тенденцию.

В июльском опросе 75 процентов представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что они редко или никогда не пользуются наличными деньгами. Все монеты и банкноты, которые до сих пор находятся в обращении, составляют лишь один процент от ВВП. В США, где много платят кредитными картами, этот показатель по-прежнему составляет восемь процентов, а в еврозоне - десять, сообщает журнал Focus.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Специалисты отмечают, что безналичная оплата имеет большие преимущества. Покупателям не нужно носить с собой наличные деньги, оплата в супермаркетах ускоряется. А нарушителям закона трудно замаскировать платежи, которые оставляют цифровой отпечаток. Тем не менее, глава шведского центрального банка (Riksbank) Стефан Ингвес бьет тревогу.

Банкир полагает, что цифровое будущее также таит в себе риски, будь то кибератаки или выпадение электричества. При отключении интернета даже на короткое время платежи были бы уже невозможны. Это может быстро привести к серьезным социальным проблемам. Поэтому правительство должно обязать банки иметь определенную сумму наличных денег в своих хранилищах на случай чрезвычайных ситуаций.

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