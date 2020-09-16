В состав штаба вошли сотрудники центрального аппарата и следственных органов СКР, общественных организаций.

- Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами,- заявил глава СКР. Он напомнил, что в этом году расследуется несколько дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны в Карелии, Псковской, Ростовской областях, Краснодарском крае. Было возбуждено несколько дел против тех, кто разместил фотографии нацистов на сайтах "Бессмертного полка онлайн".

- Мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией, - сказал глава СК. - Пока такие явления не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут плохо сказаться на их общественном сознании.