В Туркмении закрыли классы с обучением на русском языке

В России обратили внимание на закрытие в Ашхабаде накануне нового учебного года классов с обучением на русском языке. Официальная причина - необходимость соблюдения санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщает официальный сайт МИД России.

Посольство России в Ашхабаде обратилось к туркменистанской стороне, ожидая разъяснений по данному вопросу. Но до настоящего времени ответ не получен. В связи с сложившейся ситуацией МИД России направил ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить случившееся. Российская сторона попросила восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации.

"В связи с обращениями к нам по этой проблеме и обеспокоенностью общественности из-за сложившегося положения выражаем надежду на то, что туркменистанская сторона в духе традиционно дружественных отношений между двумя странами не допустит сокращения сферы образования на русском языке в стране", - комментирует МИД РФ.

Как ранее сообщал сайт "Русский мир", русскоязычное отделение одной из ашхабадских школ внезапно закрыли. Это произошло перед самым началом учебного года. Ашхабадские СМИ сообщили, что учителей уволили, а учеников распустили. Администрация учебного заведения потребовала у родителей, чтобы те как можно быстрее забрали свои документы и начали искать детям новую школу.

В школе принятое решение объяснили тем, что у них слишком много учеников, и это не позволяет соблюдать меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.