Власть
16.09.2020 13:00

В учениях "Кавказ-2020" примут участие около 350 белорусских военных

Белорусские военнослужащие 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое пройдет в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС

Со стороны Вооруженных Сил Беларуси в учении будет участвовать батальонная тактическая группа механизированной бригады - около 350 военных. Всего в маневрах "Кавказ-2020" ожидается участие до 12 900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Фото: YouTube
Видео: В Беларуси прошли испытания модернизированной ЗРК "Оса"

Учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления проведут планирование боевых действий. Отработают вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками во время проведения совместных боевых действий. Также в ходе учения предусмотрены практические мероприятия, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»