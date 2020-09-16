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16.09.2020 15:43
Рубрика: Общество

В Китае откопали "вечно спящих" динозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: PeerJ (2020). DOI: 10.7717/peerj.9832 Фото: PeerJ (2020). DOI: 10.7717/peerj.9832
Фото: PeerJ (2020). DOI: 10.7717/peerj.9832

Международная команда исследователей из Китая, Аргентины и Бельгии идентифицировала ранее неизвестный науке вид динозавра, который получил необычное название "вечно спящий".

Фото: www.mehrnews.com
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В своей статье, опубликованной в журнале Peerj, международная группа описывает окаменелости, которые были обнаружены на территории Китая. Кратко об открытии рассказывает Phys.org. Речь идет об останках сразу двух динозавров, о существовании которых ученые раньше не подозревали.

Окаменелости были обнаружены фермерами, проводившими полевые работы в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. О находке они сообщили местным властям, а те рассказали о ней ученым. В результате был идентифицирован и описан новый вид древних ящеров, получивший название Changmiania liaoningensis. В переводе с китайского языка это означает "вечно спящий".

Такое название ученые дали ящерам потому, что найденные образцы находились почти в первозданном виде. Более того, складывается такое ощущение, будто оба динозавра были похоронены заживо, но с закрытыми глазами, словно они в тот момент спали.

Исследователи предполагают, что причина быстрой смерти ящеров и столь хорошей сохранности останков может быть связана с извержением вулкана. Возможно, эта катастрофа убила их, когда они спали в своей норе. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что район, где были обнаружены останки, является частью равнины, буквально покрытой обломками древнего массивного извержения вулкана. Именно поэтому здесь часто находят окаменелые останки разных существ.

Фото: iStock
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Исследователи определили, что оба динозавра при жизни были чуть более одного метра в длину. У них были длинные и почти негнущиеся хвосты. Судя по описанию, это были ранние орнитоподы - разновидность динозавров, которые ходили прямо на больших задних лапах. Особенностью их было то, что они жили в норах и "зарывались в землю, как кролики".

На это указывает и морфология. Природа явно наделила их способностью копать землю. На это указывает, например, тупая форма морды, напоминающая лопату. Кроме того, у этих существ шея и предплечья были короткими, но очень мощными. А их лопатки напоминали лопатки современных роющих животных.

Хорошая сохранность скелетов и закрытые глаза свидетельствуют о том, что катастрофа произошла внезапно. Норы динозавров были в считанные секунды завалены обломками и, вероятно, рухнули под их тяжестью. Это лишило ящеров шансов на то, чтобы выбраться на поверхность.

Кстати, возле одного из них, в районе живота, была обнаружена небольшая кучка камней. Ученые считают, что динозавр специально проглотил их. Так делают и современные птицы, это помогает им переваривать пищу.

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