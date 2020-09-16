Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США

Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль.

Он уточнил, что самолет с регистрационным номером США пересек воздушное пространство страны в штате Сулия, пишет РИА Новости. Министр также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого воздушного судна.

В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил закон, позволяющий сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны.