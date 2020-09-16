Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США

Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль.
Он уточнил, что самолет с регистрационным номером США пересек воздушное пространство страны в штате Сулия, пишет РИА Новости. Министр также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого воздушного судна.
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил закон, позволяющий сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны.
Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020