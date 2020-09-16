Власти Испании хотят расследовать нарушения прав человека времен франкизма

Власти Испании намерены расследовать преступления, связанные с нарушением прав человека во время Гражданской войны 1936-1939 годов и в период франкизма. Ради этого правительство пиренейского королевства решило отменить закон об амнистии 1977 года и принять новый - о демократической памяти, который запретит прославление диктатуры и тоталитаризма. Соответствующий законопроект кабинет министров, возглавляемый социалистом Педро Санчесом, одобрил во вторник. Впрочем, этому документу предстоит еще долгий путь через парламент. Но после того, как он будет окончательно принят, Испанию ждут большие перемены.

Закон о демократической памяти, который станет фактически второй частью закона об исторической памяти, принятом в 2007 году при другом премьере-социалисте - Хосе Луисе Рогригесе Сапатеро. Он предполагает создание при Верховном суде прокуратуры, которая займется расследованием всех случаев нарушения прав человека с 1936 по 1978 год, когда была принята испанская Конституция. До сих пор заняться подобным не позволял закон об амнистии. Этот документ в конце 1970-х годов позволил устранить угрозу новому режиму со стороны последователей Франко (впрочем, попытка восстановить диктатуру все же была предпринята в 1981 году, но переворот не удался во многом благодаря позиции, которую занял король Хуан Карлос I, за что он был героем простых испанцев на протяжении десятилетий).

Через призму закона об амнистии Испания рассматривала и международные договора о правах человека. Это побудило некоторые ассоциации жертв прибегнуть к так называемому аргентинскому пути (в аргентинский суд подавались жалобы на совершенные различными политиками преступления, недавно в рамках одно из таких процессов был допрошен бывший министр Родольфо Мартин Вилья). Теперь же все нормы будут толковаться в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека. А это значит, что уголовные дела могу быть открыты и в самой Испании.

Создаваемая прокуратура также займется поиском пропавших без вести, если этого потребуют члены их семей. Расходы на перезахоронение останков возьмет на себя государство. Кроме того, будет создана национальная база данных ДНК и проведена перепись жертв гражданской войны и диктатуры. Как заверяют в Монклоа, не будет делаться разница между жертвами республиканцев и франкистов, а общий список позволить залечить раны.

Долина павших, откуда прошлом году было вывезено тело Франко, станет гражданским кладбищем, где покоятся 30 тысяч жертв войны. Будет ли этот объект лишен статуса памятника, еще не решено, однако он перестанет находиться под контролем ордена бенедиктинцев (управление мемориалом им передал Франко еще в 1957 году).

Принятие закона о демократической памяти также приведет к запрету деятельности Фонда Франсиско Франко. Инициатива предполагает введение штрафов в размере от 200 евро до 150 тысяч для ассоциаций, которые превозносят тоталитаризм или деятелей времен диктатуры, таких как сам Франко.

Кстати, дворянские титулы, полученные военными, поддержавшими Франко во время переворота, тоже будут отозваны, отмечает El Mundo.