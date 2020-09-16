Кабинет министров Таиланда одобрил продление туристических виз для пребывания в стране. Виза будет выдаваться на 90 дней с возможностью продлить ее еще на два срока по 90 дней каждый. Стоимость визы составит 64 доллара. Обязательным будет 14-дневный карантин сразу после прибытия.

Как пояснила заместитель официального представителя правительства Трайсули Трайсоранакул, "наша цель - принимать 100-300 гостей в неделю, или до 1200 человек в месяц, что должно приносить доход около миллиарда бат в месяц". Если разделить миллиард бат на 1200 туристов, то получается, что тайская сторона ожидает, что каждый из отдыхающих оставит примерно 833,3 тысячи бат, это более 2 миллионов рублей. Причем надо полагать, что эта сумма подразумевает только отель и перемещения внутри страны, без авиабилетов в Таиланд и сопутствующих расходов.

Озвученные властями королевства меры позволяют сделать вывод, что Таиланд начинает реализовывать ранее озвученные намерения сделать страну местом дорогого отдыха. Как было отмечено властями в июне, один человек может потратить столько же, сколько пятеро, если он останавливается в дорогом отеле. Правда, Агентство госпланирования королевства ожидает, что в этом году страну посетят 6,7 миллиона туристов. Хотя это намного меньше, чем в 2019 году, когда в Таиланде отдохнули 39,8 миллиона человек, но все же не 1200 человек в месяц.