Властям Ирландии грозит карантин из-за болезни главы минздрава

Члены кабинета министров Ирландии будут ограничены в передвижениях, а парламент страны может прекратить свою работу на неделю, начиная со среды. Министры ирландского правительства во вторник вечером получили указание самоизолироваться после обнаружения симптомов заболевания COVID-19 у главы министерства здравоохранения страны, однако окончательное решение на этот счет в среду примет глава кабинета министров Майкл Мартин.

По данным национального вещателя RTÉ, Стивен Доннелли связался со своим врачом для проведения теста на COVID-19 после того, как закашлял и почувствовал себя плохо во время рабочего совещания. Доннелли присутствовал на заседании кабинета министров во вторник утром, а затем дал пресс-конференцию с премьер-министром и заместителем премьер-министра Ирландии. Власти страны представили новый шестимесячный поэтапный план выхода из пандемии COVID-19, подразумевающий меры по возобновлению экономики, социальной и культурной жизни Ирландии.

Это решение было озвучено на фоне всплеска коронавирусных инфекций: во вторник министерство здравоохранения Ирландии объявило о четырехмесячном максимуме в 357 новых случаев, отмечает Sky News. По данным Национальной группы по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии, в стране также зарегистрировано еще три смертельных случая, связанных с коронавирусом. Вся страна была помещена на "второй уровень" пандемии, что позволяет группам только до шести человек из трех соседних домашних хозяйств собираться в домах и на улице.