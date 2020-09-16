Володин раскритиковал депутатов в возрасте за явку на пленарное заседание

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попенял депутатам в преклонном возрасте, которые пришли на пленарное заседание, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Он призвал коллег беречь себя и работать дистанционно.

Спикер ранее поднимал эту тему на "пленарке", которая состоялась накануне. Он попросил депутатов в возрасте и тех, у кого есть "сопутствующие заболевания" или другие показания, "поберечь себя". В частности, он обратился к депутатам Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову, попросив их не рваться "на передовую".

На нынешнем заседании Вячеслав Володин заметил, что единственный, кто выполнил рекомендацию, - Чилингаров. При этом он заметил в зале Терешкову, Владимира Ресина и Владимира Жириновского. "Разве можно так по отношению к вам самим? - спросил спикер. - Если что-то случится с вами, избиратели нас не простят и мы себя сами не простим… Мы же договаривались… Ну, как же так, коллеги, поработайте дистанционно!"

Особо он обратился к члену комитета по транспорту и строительству Владимиру Ресину: "Понятно, что строители - народ мужественный, но здесь и каска не поможет!"