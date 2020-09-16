ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет

Всемирная организация здравоохранения до конца года утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на ближайшие десять лет. Документ открыт для обсуждения на официальном сайте организации.

Он включает 13 положений. В нем говорится, что, прежде всего, безопасность медицинской помощи гарантирует чистота: имеется в виду - соблюдение правил гигиены. В числе приоритетных направлений также выбрана безопасная хирургия. "Операция должна включать три этапа: до начала анестезии ("регистрацию"), до рассечения кожи ("тайм-аут") и до того, как пациент покинет операционную ("выписку"). На каждом этапе координатор контрольного перечня должен подтвердить, что хирургическая бригада выполнила перечисленные задачи перед тем, как продолжить операцию", - следует из положений проекта плана.

Также ВОЗ призывает объединиться пациентов под лозунгом "Пациенты за безопасность пациентов" и отмечает, что оказанию безопасной медпомощи должны способствовать внедрение современных технологий в сфере здравоохранения и повышение квалификации врачей. В числе задач - проведение научных исследований и преемственность лучших практик. Также Всемирная организация здравоохранения предлагает учредить международную награду за заслуги в области обеспечения безопасности пациентов, которая будет стимулировать изменения и улучшения.