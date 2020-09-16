Впервые в истории европейской дипломатии в 2021 году одна из стран - членов ЕС не направляет своих дипломатов в зарубежные представительства Евросоюза. Польский МИД "саботирует работу поляков в дипмиссиях Евросоюза", сообщает портал Onet. Речь идет о ежегодном наборе дипломатов в Европейскую службу внешних связей . Она расположена в Брюсселе, но опирается на широкое дипломатическое присутствие ЕС во всем мире - ее структуры объединяют государственных служащих, дипломатов из зарубежных служб государств - членов ЕС.

Условием участия в конкурсе на должность в одной из многочисленных дипмиссий ЕС или в его представительствах при международных организациях является поддержка МИД страны, гражданином которой является кандидат. Но в Европейской службе внешних связей так и не дождались ни одного кандидата от Польши. Вице-министр иностранных дел Павел Яблонски пояснил Onet, что ни один из тех, кто хотел выдвинуть свою кандидатуру, не получил положительную характеристику руководства своего ведомства. Это вызвало недоумение в Брюсселе, где впервые столкнулись с тем, что руководство министерства иностранных дел одной из стран-членов не нашло среди своих сотрудников ни одного дипломата, достойного представлять свою страну в зарубежных миссиях ЕС.