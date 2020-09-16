Врач объяснила, как жирная еда помогает быстрее похудеть

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева объяснила, какие продукты необходимо включить в рацион тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Специалист предлагает сосредоточиться на нескольких растительных продуктах, которые содержат большое количество необходимой кишечнику клетчатки. Последняя способствует сытости, нормальному функционированию иммунной системы и выработке гормонов, которые отвечают за хорошее настроение. Так путь к стройной фигуре будет более легким и здоровым.

Диетолог порекомендовала есть больше листьев салата - айсберга, россо, латука, романо, рукколы и других, передает KP.Ru.

Однако для того, чтобы нужные питательные вещества лучше усвоились, салат надо заправить растительным маслом. Это же касается и многих овощей. Например, морковки и помидоров, пользу которых лучше "раскрывает" жирная заправка. Но в небольшом количестве.

Также Наталья Пугачева посоветовала есть больше капусты, том числе, квашеной, выращенных на открытом грунте огурцов с мягкой кожицей и недоразвитыми семенами и свеклы.

- Свекла повышает выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает работу кишечника "по часам", - отметила диетолог.