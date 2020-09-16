Врач рассказала, какой запах изо рта указывает на опасные болезни

Новости

ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем 11:56
В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу 11:55
Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков 11:45
В Индонезии злостных нарушителей масочного режима послали копать могилы 11:30
МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией 11:25
И. о. главного тренера "Амура" сдал положительный тест на COVID-19 11:18
Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями 11:14
В Киргизии по подозрению в халатности задержан экс-министр здравоохранения 11:10
Главный инфекционист Москвы: После прививки от COVID-19 уровень антител гораздо выше, чем у переболевших 11:02
Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России 11:00
Наталья Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ 10:49
В Москве закроют проезд через Театральную аллею 10:41
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составил 0,26% 10:39
Завершился ремонт тоннеля рядом с аэропортом Внуково 10:23
Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи 10:21
Восемь столичных парков подготовили экскурсионную программу 10:14
Житель Нижегородской области пострадал при взрыве снаряда 10:11
В подмосковных Люберцах нашли младенца, оставленного на лавке 10:02
Путин поздравил Сугу с избранием премьер-министром Японии 09:39
Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за паломников-хасидов 09:36
Под Липецком сошел с рельсов грузовой поезд 09:28
Ракова: Еще 1223 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V" 09:05
Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards 08:57
У берегов Мексики нашли затонувший корабль для перевозки на Кубу рабов майя 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 11:05
Рубрика: Общество

Врач рассказала, какой запах изо рта указывает на опасные болезни

Текст: Тимур Алимов

Появление неприятного запаха изо рта, что на языке медиков называется "галитоз", может быть симптомом различных заболеваний, которые развиваются не только в ротовой полости, но и в других органах и системах.

По словам врачей, галитоз имеет большую диагностическую значимость, но его не всегда можно выявить из-за широкого распространения мятных леденцов, конфет и жвачек.

Фото: iStock
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени

Причиной неприятного запаха изо рта преимущественно служат стоматологические заболевания или особенности питания. При кариесе и его осложнениях, неудовлетворительной гигиене полости, особенно при наличии брекетов или протезов, появляется гнилостный, кислый запах. Правильное лечение в этом случае назначит дантист.

Другие же оттенки, как рассказала врач-патофизиолог, иммунолог Алена Парецкая, могут свидетельствовать о более серьезных недугах.

- Специфический запах, например, ацетона, указывает на кетоацидоз, когда уровень инсулина очень низкий и организм для энергии начинает использовать жировые отложения. В ответ формируются кетоны, которые в высоких концентрациях становятся ядом. Кетоацидоз - серьезное состояние, представляющее угрозу для здоровья и жизни, - приводит слова специалиста KP.Ru.

Еще одним тревожным признаком может быть дыхание, пахнущее мочой - это один из симптомов серьезной болезни почек. Рыбный запах свидетельствует о нарушении обмена аминокислот, а печеночный запах указывает на гепатит.

Появление специфических запахов изо рта в любом случае служит поводом обратиться за медицинской помощью, резюмируют врачи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
В Японии объявили состав нового правительства
Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения
Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада
Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году