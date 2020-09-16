ВТО обвинила США в развязывании торговой войны с Китаем

Арбитражная группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала безосновательными американские торговые пошлины, введенные на китайские товары два года назад. США начали торговую войну с Китаем незаконно, считают эксперты организации. Действия Вашингтона не соответствуют сразу нескольким статьям Генерального соглашения по тарифам и торговле, сообщает телеканал Euronews.

Китай направил жалобу в ВТО в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25 процентов на несколько сотен товаров из Китая и с тех пор неоднократно расширяла список. В Вашингтоне объяснили свои действия отрицательным торговыми сальдо с Китаем.

Пекин ввел аналогичные ответные меры. Переговоры между сторонами не привели к достижению соглашения. В этой связи в ВТО была создана третейская арбитражная комиссия. Китай приветствовал заключение специалистов, но у американцев есть еще два месяца на подачу апелляции.

В январе стороны начали нормализацию торговых отношений. Но в августе Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров, возложив ответственность за распространение коронавируса на Пекин. По мнению главы Белого дома, Китай вполне мог, но не захотел остановить эпидемию.