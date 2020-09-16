Новости

Рассекречена информация о новых монстрах следующего сезона "Ведьмака" 15:46
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 15:04
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции 14:15
36-летняя актриса Сэй Асина найдена мертвой в Токио 14:01
Как интернет отреагировал на первые кадры экранизации Uncharted 13:23

Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8"

Новости
    16.09.2020, 15:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Очередное многосерийное "космическое" шоу, на этот раз - от SHO: на его YouTube-канале опубликован трейлер комедии "Лунная база 8" (Moonbase 8).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции

По сюжету трое астронавтов - Скип, Рук и их лидер Кэп - тренируются в симуляторе лунной базы NASA посреди пустыни в Аризоне - в целях пройти квалификацию для реальной лунной миссии. То и дело попадая на разного рода тернии.

На стадии ролика все выглядит довольно недурно и, очень надеемся, далее не уйдет по уныло-кривой дорожке давешних "Космических войск", которые и Стив Карелл не спас.

В ролях - отличный Джон Си Райли, Тим Хайдекер и невероятно забавный тип Фред Армисен, бывший муж Элизабет Мосс, славный ролью некроканнибала в постапокалиптическом ситкоме "Последний человек на Земле".

Они же - сосценаристы и сопродюсеры проекта. Вместе с Джонатаном Криселом ("Баскетс", "Мужчина ищет женщину"), выступившим режиссером.

Премьера - 8 ноября.

Новости

Критики назвали лучшие телесериалы года 13:17
Премьеру "Черной вдовы" могут опять перенести 13:03
Генри Кавилл рассказал о своем Шерлоке 12:57
Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка 12:34
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 15.09.2020
Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски 15.09.2020
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15.09.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ Marvel
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 15.09.2020
Сэмюэл Л. Джексон может вернуться в "Звездные войны" с новым сериалом 15.09.2020
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 14.09.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Comedy Central
Тизер: South Park выпустит спецэпизод про пандемию коронавируса 11:01
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15.09.2020
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15.09.2020