Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8"

Очередное многосерийное "космическое" шоу, на этот раз - от SHO: на его YouTube-канале опубликован трейлер комедии "Лунная база 8" (Moonbase 8).

По сюжету трое астронавтов - Скип, Рук и их лидер Кэп - тренируются в симуляторе лунной базы NASA посреди пустыни в Аризоне - в целях пройти квалификацию для реальной лунной миссии. То и дело попадая на разного рода тернии.

На стадии ролика все выглядит довольно недурно и, очень надеемся, далее не уйдет по уныло-кривой дорожке давешних "Космических войск", которые и Стив Карелл не спас.

В ролях - отличный Джон Си Райли, Тим Хайдекер и невероятно забавный тип Фред Армисен, бывший муж Элизабет Мосс, славный ролью некроканнибала в постапокалиптическом ситкоме "Последний человек на Земле".

Они же - сосценаристы и сопродюсеры проекта. Вместе с Джонатаном Криселом ("Баскетс", "Мужчина ищет женщину"), выступившим режиссером.

Премьера - 8 ноября.