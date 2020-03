Какие сериалы смотреть на карантине. Рекомендации "Кинократии", часть 1

По какому-то зловещему мистическому совпадению первый сезон "Эпидемии" закончился (причем с премьерой заключительных серий нас изрядно помариновали) аккурат к началу развернувшейся сейчас во весь рост настоящей эпидемии. Хотя, справедливости ради, книга, в основу сериала положенная, вышла-то еще ого-го когда.

Сериал книгу ту пересказывает достаточно точно, повторяя все ключевые события и следуя той же прямолинейной сюжетной линии: разношерстная компания людей, раздираемая всякими внутренними трениями, направляется из Москвы к далекому карельскому озеру, чтобы переждать там апокалипсис, вызванный смертельной пандемией мутировавшего гриппа.

При этом фабула в процессе адаптации подверглась серьезной переработке и ускакала от угрюмой реалистичности оригинала с этими его бурными потоками тревожного женского сознания в дикие чащобы оголтелого фантазерства. Что пошло исключительно на пользу. Потому как нашлось вдруг место и для восхитительного музыкального номера в стиле Audrey's Dance, и для экстравагантной романтической линии с участием девицы-алкоголички и парня-аутиста, и для праведного Русского Бунта, возглавляемого Русской Женщиной, и для живописаний различных последствий влияния экстремальной обстановки на человеческую психику, включая каннибализм, сексуальную невоздержанность, геноциды, прочее.

Отдельно стоит выделить музыкальное сопровождение, преимущественно состоящее из попсовых хитов 90-х: Таня Буланова, Киркоров, "Желтые тюльпаны" - более подходящий саундтрек к апокалипсису трудно придумать.

Стивен Кинг уже успокоил общественность, заверив её, что эпидемия, описанная в одном из важнейших и самом крупном его романе, куда серьёзней коронавируса. Что, в общем, вполне очевидно: выведенная в американских военных лабораториях зараза из "Противостояния" выкосила население США в считанные дни, а врождённым иммунитетом обладают единицы.

Этим единицам и предстоит возрождать цивилизацию на территории бывшей "страны свободных". Усложняет миссию тот факт, что выжившие разделились на два лагеря. Одним верховодит мистический Человек в чёрном Рэндал Флэгг, известный также по циклу "Тёмная башня", другим - боголюбивая матушка Абигейл, которой уже сильно за сто.

Мощную постапокалиптическую фантазию "короля ужасов", который считает её ни больше ни меньше своим "Властелином колец", в 1994 году экранизировал канал ABC в рамках своего трёхчастного цикла адаптаций книг Кинга, из которых "Противостояние" - безусловно, самая удачная. Хотя без скидок на скромный бюджет и ограниченный хронометраж - всего четыре серии на 1350 страниц текста - не обходится.

Нас, кстати, ждёт новая - очень амбициозная - экранизация от CBS, так что сейчас самое время ознакомиться с первой попыткой.

2021 год (sic!). Тэнди Миллер, тип в целом неприятный, решает покончить с собой: пандемия выкосила человечество, он, по всей видимости, последний, и жизнь в опустевшем мире ему далее не мила. При этом особо 42-летнего Тэнди, мужчину в полном расцвете сил, огорчает отсутствие женщин, естественно: закрутить полноценный роман с манекеном из бутика дамского исподнего не вышло (технические проблемы).

Тэнди совсем уж встал на край… но тут внезапно выясняется, что он все-таки не один. И второй выживший - да! - женщина! Правда, ее внешние данные и характер оставляют желать лучшего. Поэтому Тэнди вновь не уверен, хочет ли он продолжать жить в такой давящей обстановке…

Постапокалиптичсеский ситком комика Уилла Форте, практически сразу переставший соответствовать названию - вскоре выжившие (включая разнополых гомосексуалов) полезли из буквально из всех щелей, устраивая прорву бардака и собачясь. Убедительно демонстрируя, что апокалипсис никого ничему не научил - уносите окорок.

Премьера шоу состоялась в марте 2015-го, последнюю серию четвертого сезона нам показали в мае 2018-го, оборвав сериал, как водится, на самом интересном.

Наглядный пример того, как можно жить в изоляции - за исключением редких вылазок в ближайшую кофейню и другие не такие уж обязательные места - и при этом не грустить. И даже больше - постоянно веселиться. По крайней мере, если пара-тройка человек (разумеется, без симптомов респираторных заболеваний!) готовы составить вам постоянную компанию в длительных домашних посиделках.

Легендарный ситком о нью-йоркской молодёжи, разумеется, не единственный в своём роде: примерно по той же формуле позже работали и "Как я встретил вашу маму", и "Теория Большого взрыва", и ещё с полсотни более современных телевизионных комедий, однако справедливо отметить, что именно "Друзья" всё это запустили - и до сих пор остаются примером для подражания и бездонным источником цитат.

В общем, если культовые Friends вдруг прошли мимо вас, сейчас, пожалуй, самое время (много времени) наверстать упущенное. Ну а у тех, кто с нетерпением ждал премьеры разрекламированного спецвыпуска-камбэка и расстроен его переносом из-за COVID-19, появился хороший повод вернуться к классике, чтобы освежить в памяти лучшие гэги.

Услужливые стриминговые сервисы пришли на смену прогулкам? Одинокие вечера проходят за бесконечным скроллингом соцсетей? Любимый гаджет избавляет от необходимости выбираться за покупками в супермаркет? Это, конечно, круто и здорово, но впадать в чрезмерную зависимость от технологий всё-таки не стоит. Иначе Чарли Брукер потом напишет про вас сценарий для очередной серии "Чёрного зеркала".

Сатирическая антология, которая некогда стартовала на британском Channel 4, а потом переехала на всеохватывающий Netflix, - по сути, переосмысление бесчисленных антиутопических штампов с поправкой на стремительное развитие всевозможных айти-прибамбасов. Не всегда оригинальное, зато чаще всего изобретательное, неизменно стильное и порой способное порадовать отменным чёрным юмором шоу.

Отдельно взятыми эпизодами можно спокойно пренебречь, а от ходульного пятого сезона вообще лучше держаться подальше, но в целом Black Mirror остроумно подмечает риски повсеместной цифровизации. Мы, кстати, присоединяемся: почитайте, что ли, книжку, сварите гречку - ну или поотжимайтесь минут пятнадцать. Не всё ж в экран пялиться.