Какие сериалы смотреть на карантине. Рекомендации "Кинократии", часть 1

В связи с нагрянувшей эпидемией коронавируса и последовавшим за ней карантином у многих жителей России появилась масса свободного времени, которое вдобавок нужно провести взаперти. Просмотр сериалов - традиционный способ домашнего досуга, и "Кинократия" предлагает список подходящих для этого актуальных, но при этом очень разных сериалов, в которых так или иначе затрагиваются темы изоляции, одиночества или заражения.

"Эпидемия"

Фото: youtube.com/ PREMIER

По какому-то зловещему мистическому совпадению первый сезон "Эпидемии" закончился (причем с премьерой заключительных серий нас изрядно помариновали) аккурат к началу развернувшейся сейчас во весь рост настоящей эпидемии. Хотя, справедливости ради, книга, в основу сериала положенная, вышла-то еще ого-го когда.

Сериал книгу ту пересказывает достаточно точно, повторяя все ключевые события и следуя той же прямолинейной сюжетной линии: разношерстная компания людей, раздираемая всякими внутренними трениями, направляется из Москвы к далекому карельскому озеру, чтобы переждать там апокалипсис, вызванный смертельной пандемией мутировавшего гриппа.

При этом фабула в процессе адаптации подверглась серьезной переработке и ускакала от угрюмой реалистичности оригинала с этими его бурными потоками тревожного женского сознания в дикие чащобы оголтелого фантазерства. Что пошло исключительно на пользу. Потому как нашлось вдруг место и для восхитительного музыкального номера в стиле Audrey's Dance, и для экстравагантной романтической линии с участием девицы-алкоголички и парня-аутиста, и для праведного Русского Бунта, возглавляемого Русской Женщиной, и для живописаний различных последствий влияния экстремальной обстановки на человеческую психику, включая каннибализм, сексуальную невоздержанность, геноциды, прочее.

Отдельно стоит выделить музыкальное сопровождение, преимущественно состоящее из попсовых хитов 90-х: Таня Буланова, Киркоров, "Желтые тюльпаны" - более подходящий саундтрек к апокалипсису трудно придумать.

"Противостояние" / The Stand

Стивен Кинг уже успокоил общественность, заверив её, что эпидемия, описанная в одном из важнейших и самом крупном его романе, куда серьёзней коронавируса. Что, в общем, вполне очевидно: выведенная в американских военных лабораториях зараза из "Противостояния" выкосила население США в считанные дни, а врождённым иммунитетом обладают единицы.

Этим единицам и предстоит возрождать цивилизацию на территории бывшей "страны свободных". Усложняет миссию тот факт, что выжившие разделились на два лагеря. Одним верховодит мистический Человек в чёрном Рэндал Флэгг, известный также по циклу "Тёмная башня", другим - боголюбивая матушка Абигейл, которой уже сильно за сто.

Мощную постапокалиптическую фантазию "короля ужасов", который считает её ни больше ни меньше своим "Властелином колец", в 1994 году экранизировал канал ABC в рамках своего трёхчастного цикла адаптаций книг Кинга, из которых "Противостояние" - безусловно, самая удачная. Хотя без скидок на скромный бюджет и ограниченный хронометраж - всего четыре серии на 1350 страниц текста - не обходится.

Нас, кстати, ждёт новая - очень амбициозная - экранизация от CBS, так что сейчас самое время ознакомиться с первой попыткой.

"Последний человек на Земле" / The Last Man on Earth

Фото: kinopoisk.ru

2021 год (sic!). Тэнди Миллер, тип в целом неприятный, решает покончить с собой: пандемия выкосила человечество, он, по всей видимости, последний, и жизнь в опустевшем мире ему далее не мила. При этом особо 42-летнего Тэнди, мужчину в полном расцвете сил, огорчает отсутствие женщин, естественно: закрутить полноценный роман с манекеном из бутика дамского исподнего не вышло (технические проблемы).

Тэнди совсем уж встал на край… но тут внезапно выясняется, что он все-таки не один. И второй выживший - да! - женщина! Правда, ее внешние данные и характер оставляют желать лучшего. Поэтому Тэнди вновь не уверен, хочет ли он продолжать жить в такой давящей обстановке…

Постапокалиптичсеский ситком комика Уилла Форте, практически сразу переставший соответствовать названию - вскоре выжившие (включая разнополых гомосексуалов) полезли из буквально из всех щелей, устраивая прорву бардака и собачясь. Убедительно демонстрируя, что апокалипсис никого ничему не научил - уносите окорок.

Премьера шоу состоялась в марте 2015-го, последнюю серию четвертого сезона нам показали в мае 2018-го, оборвав сериал, как водится, на самом интересном.

"Друзья" / Friends

Наглядный пример того, как можно жить в изоляции - за исключением редких вылазок в ближайшую кофейню и другие не такие уж обязательные места - и при этом не грустить. И даже больше - постоянно веселиться. По крайней мере, если пара-тройка человек (разумеется, без симптомов респираторных заболеваний!) готовы составить вам постоянную компанию в длительных домашних посиделках.

Легендарный ситком о нью-йоркской молодёжи, разумеется, не единственный в своём роде: примерно по той же формуле позже работали и "Как я встретил вашу маму", и "Теория Большого взрыва", и ещё с полсотни более современных телевизионных комедий, однако справедливо отметить, что именно "Друзья" всё это запустили - и до сих пор остаются примером для подражания и бездонным источником цитат.

В общем, если культовые Friends вдруг прошли мимо вас, сейчас, пожалуй, самое время (много времени) наверстать упущенное. Ну а у тех, кто с нетерпением ждал премьеры разрекламированного спецвыпуска-камбэка и расстроен его переносом из-за COVID-19, появился хороший повод вернуться к классике, чтобы освежить в памяти лучшие гэги.

"Чёрное зеркало" / Black Mirror

Услужливые стриминговые сервисы пришли на смену прогулкам? Одинокие вечера проходят за бесконечным скроллингом соцсетей? Любимый гаджет избавляет от необходимости выбираться за покупками в супермаркет? Это, конечно, круто и здорово, но впадать в чрезмерную зависимость от технологий всё-таки не стоит. Иначе Чарли Брукер потом напишет про вас сценарий для очередной серии "Чёрного зеркала".

Сатирическая антология, которая некогда стартовала на британском Channel 4, а потом переехала на всеохватывающий Netflix, - по сути, переосмысление бесчисленных антиутопических штампов с поправкой на стремительное развитие всевозможных айти-прибамбасов. Не всегда оригинальное, зато чаще всего изобретательное, неизменно стильное и порой способное порадовать отменным чёрным юмором шоу.

Отдельно взятыми эпизодами можно спокойно пренебречь, а от ходульного пятого сезона вообще лучше держаться подальше, но в целом Black Mirror остроумно подмечает риски повсеместной цифровизации. Мы, кстати, присоединяемся: почитайте, что ли, книжку, сварите гречку - ну или поотжимайтесь минут пятнадцать. Не всё ж в экран пялиться.

"В лучшем мире" / The Good Place

Фото: youtube.com/ We Got This Covered

The Good Place - уникальный для ТВ пример многосерийной философской фантастики - шел с 2016 по 2020 год и в какой-то момент, признаться, начал утомлять неслыханно хардкорным погружением в психологию и вопросы этики… Но, забегая вперёд,скажем: вам нужно знать одно, главное. У этого шоу однозначно один из самых гармоничных и прекрасных финалов в истории сериалов. И никак иначе!

В центре истории Майкла Шура ("Офис", "Парки и зоны отдыха", "Черное зеркало") - показательная хабалка-блондинка Элеонор (Кристен Белл), позорно погибающая и вдруг попадающая в Лучший мир, в рай. Где по всем "понятиям" быть не должна, ведь досмертная жизнь ее не отличалась богатым духовным подвижничеством. Так что Элеонор быстро понимает - она здесь по чудовищной ошибке небесной канцелярии. И место ей, разумеется, гораздо ниже по карте - в худшем мире, в аду, где бесчинствуют демоны - изощренные садисты.

Хабалка разумно не хочет в ад и всеми силами пытается поддерживать ложь. В процессе вскрыв еще более страшную тайну: на самом деле ни в каком она не раю, и происходящее - чудовищный и бесконечно агонизирующий психологический эксперимент над кучкой несчастных, запертых в карамельном мирке.

"Фортитьюд" / Fortitude

Британский хит со звёздным интернациональным кастом (Ричард Дормер, Софи Гробёль, Стэнли Туччи, Майкл Гэмбон, Кристофер Экклстон, Деннис Куэйд и другие) сразу получил восторженные отзывы критиков - и было за что. Гнетущая атмосфера одиночества в надолго изолированном от внешнего мира арктическом городке, где за обманчивой снежной тишью таится какая-то хтоническая чертовщина, мгновенно обеспечила "Фортитьюду" кучу сногсшибательно лестных сравнений - от "Фарго" до "Твин Пикс".

Уже в первом сезоне сюжет постоянно мутировал: из детектива под "скандинавский нуар" в темнейший мистический триллер, а затем - в дикую псевдонаучную фантастику, не менее мрачную. Во втором - новый резкий поворот, внезапное погружение обратно в мистический омут. Начинается кровавый макабр, абсолютно противопоказанный впечатлительным натурам и совершенно восхитительный.

Третий сезон стал для "Фортитьюда" финальным и вполне достойно справился с этой задачей, хотя и страдал острой нехваткой хронометража - всего четыре эпизода после двенадцати в первом и десяти во втором. То есть рассказывать там было ещё и рассказывать. Но и на том, что имеем, спасибо.

"Двойник" / "По ту сторону" / Counterpart

Шпионско-фантастический сериал про два параллельных мира, между которыми ведется скрытая для глаз простых смертных холодная война. А причина этой войны состоит в том, что один из миров подозревает другой в зловредной диверсии - якобы те заразили их свиным гриппом. И грипп этот выкосил 500 миллионов населения. Причем до инцидента миры были практически идентичны, а после стали чем дальше, тем сильнее отличаться.

Портал, соединяющий миры, находится под Берлином, что во весь голос символизирует. Следовательно, у нас здесь хмурый, параноидальный триллер про разведчиков, вроде фильмов по Джону ле Карре. "Шпион, выйди вон", "Самый опасный человек" - такого плана. Заговоры, вероломства, многоходовочки, убийства. Но с сочной сайфай-начинкой, дополняющий консервативный жанр новыми ходами. В частности, поскольку у каждого человека в одном мире есть его аналог в параллельном, то и ряду актеров работы вдвое прибавляется. А первую скрипку играет не кто-нибудь, а оскаровский лауреат Дж. К. Симмонс, исполняющий две кардинально отличающиеся роли - жесткого матерого шпиона и грустного тихони.

Кстати, идея "Двойника" - сугубо оригинальная, никакой книги или комикса за сериалом не стоит, что по нынешним временам огромная редкость. В том числе, наверное, поэтому рейтинги оставляли желать лучшего, и после второго сезона "Двойника", увы, закрыли.

"Авеню 5" / Avenue 5

Фото: kinopoisk.ru

Черная, предельно циничная и злая многосерийная комедия Армандо Ианнуччи, шотландского сатирика (среди прочего - создателя "Вице-президента") - с очевидными множественными вытекающими.

"Авеню 5" - это космический "Титаник", крайне роскошный круизный лайнер, "плывущий" к Сатурну. Но в результате крушения сбивающийся с курса. И теперь вместо запланированных двух месяцев его буйствующему от осознания сего содержимому предстоит провести в полете три года. И не факт, что цифра далее не увеличится, ведь вся команда во главе с импозантным капитаном (Хью Лори) - нанятые для красивой "картинки" актеры, в пилотировании ни бельмеса, и "Титаник" летит на автопилоте.

Меж запертыми в комфортабельной коробке тысячами пассажиров возникают нездоровые трения. А пейзажи за панорамными иллюминаторами лишь нагоняют мороку - фекалии, служившие кораблю буфером для защиты от радиации, просочились сквозь обшивку и окутали "Авеню" эпичным облаком. В котором сателлитами парят тела выброшенных за борт жертв катастрофы. А также их фрагменты.

Шоу с трупами, оптовыми испражнениями, детальной расчлененкой и другими радостями не пришлось зрителю по вкусу: рейтинги удручают. Впрочем, сериал все-таки продлили на второй сезон с премьерой в 2021-м. Еще одна причина спокойно пережить эпидемию.