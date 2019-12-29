Итоги 2019 года: семь лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

"Папа, сдохни"
Парень заходит в гости к отцу своей девушки, сжимая украдкой в руке молоток. С целью его тем молотком убить. Мужик, перспективы которого стать гостю тестем на глазах скукоживаются в ноль, оказывается матерым копом и ружье на всякий случай дома имеет. Причем ружье выстреливает почти сразу, а далее следует целая оглушительная канонада из орудий как драматургических, так и обычных.
В промежутках между ожесточенными боями всплывают неожиданные детали, высвечивающие изначальный конфликт под новыми углами, заставляющие его сверкать новыми гранями и вовлекающие в него новых персонажей. Корень зла, как выясняется, отнюдь не там, где юноша, благородным стремлением отомстить за любимую мотивированный, думает. А совсем в другом месте. И до корня того еще надо докопаться, не пополнив в процессе множащееся поголовье трупов.
Кирилл Соколов, для которого "Папа, сдохни" - дебютная работа, за скромный бюджет в 50 миллионов рублей на метраже двухкомнатной квартиры развернул полномасштабный фестиваль безудержного веселья, который описывать совершенно бессмысленно, никаких слов не хватит, да и портить впечатление спойлерами не хочется - это надо видеть. Пир духа - вот что такое "Папа, сдохни". Визуально и по содержанию - сто пятьдесят баллов из ста.
"Балканский рубеж"
Патриотических - в том или ином смысле - блокбастеров у нас в стране ежегодно появляется немало. Получается по-разному. Но иногда выходит действительно нестыдно. Прекрасный пример - "Балканский рубеж" Андрея Волгина (режиссёра, представьте себе, "Танцев насмерть").
События в аэропорту Слатина, происходившие во время знаменитого марш-броска на Приштину, до сих пор остаются засекреченными, и группа сценаристов воспользовалась этим пространством для творческого манёвра удачно.
Сбалансированный сценарий, где в достатке и крепкого экшна (порой - прямо-таки захватывающего дух), и человеческой драмы с вменяемыми персонажами (разве что с подчёркнутой "многонациональностью", пожалуй, несколько переборщили), и эпизодов, напоминающих о том, о чём забывать не следует (как бы кому-то этого ни хотелось).
По-настоящему достойный отечественный боевик, снятый в продуктивном сотрудничестве с братьями-сербами (при участии таких немаловажных людей, как Гойко Митич и Эмир Кустурица).
"Бык"
А не окунуться ли нам опять в девяностые? Почему бы и нет. Или почему бы и да. Кому-то они стали детством, у кого-то отпечатались в памяти глубоко - и уже не распечатаешь обратно, кто-то о них исключительно понаслышке знаком. По фильмам, сериалам, продуктам эпохи и творческим переосмыслениям оной.
"Быка" поставил молодой дебютант Борис Акопов, следовательно, это взгляд относительно свежий, не сильно замыленный. Но и не из разряда "в девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые". Хотя, конечно, кое-кто там голый бегает. И людей убивают. Не без того.
В "Быке" емко заключен необходимый минимум того, что нужно понимать - не знать, а именно понимать - о девяностых. Не что там было и почему, а как там было. В основном так себе. Но, по крайней мере, нескучно.
И определенное представление о фактуре "Бык" дает. Рэйвы, панк-концерты, "стрелки", качалки, погромы рынков, ночные клубы, бандиты. Большинства артефактов давно уж нет. И не надо. Артефактов нет, а девяностые никогда никуда не денутся, как и все наше прошлое.
"Русский бес"
О том, что прошлое никуда не девается, и фильм Григория Константинопольского. Который вещь, конечно, в себе. В смысле и фильм - вещь в себе, и Константинопольский.
Молодой предприниматель открывает ресторан на кредит, выданный отцом его невесты. Которая истово блюдет принцип "до свадьбы ни-ни". Эмоционально-психическое состояние героя, человека по натуре убежденно набожного, от добровольного целомудрия уже ощутимо пошатывает. А тут еще коррумпированные представители различных государственных проверяющих ведомств щедро льют в чашу терпения, заполняя ее сверх меры. Бах - и чаша взрывается. И молодой предприниматель - сыгранный, кстати, блестяще Иваном Макаревичем - принимается убивать.
Григорий Константинопольский - как раз продукт эпохи ушедшей, но оттого он не перестает оказываться актуальным. Потому что осознает непреходящую природу истории и пользуется ею вовсю.
"Русский бес" - синтез наследия Достоевского, черной маньячной комедии и злой сатиры.
Филигранную имитацию стиля Федора Михайловича Константинопольский пропускает через гиперболизированный современный популистский дискурс (и это очень смешно), а затем вдруг сам врывается в свой фильм. Врывается, чтобы разобраться в отношениях между создателем и творением. И приходит в итоге к тому, кажется, что все мы живем в реальности, созданной Достоевским.
"В Кейптаунском порту…"
Новый фильм Александра Велединского вызывающе старомоден, но язык не поворачивается назвать это серьёзным недостатком.
Недостаток, впрочем, всё равно имеется. Автор таких далеко не самых плохих отечественных картин, как "Живой", "Русское" и "Географ глобус пропил" снял ленту-ребус, заметно перегруженную структурно, будучи на выходе простой как пять копеек. Впрочем, её совершенно не хочется ругать.
А хвалить - хвалить хочется. За остроумные параллели с Куросавой и отсылки к советской классике, за ненавязчивый (несмотря на отчётливый чёрный отлив) юмор, за обезоруживающе добродушный посыл, за замечательный актёрский ансамбль и за торжественное прощание - да, запоздалое, ну и что ж с того - с прошлым веком.
"Айка"
Фильм Сергея Дворцевого не совсем российский. Но и не совсем не российский. И не совсем 2019 года. Но в широкий прокат вышел в 2019-м. Простите нам этот компромисс.
Главная героиня "Айки" - киргизская гастарбайтерша, пытающаяся выжить в заснеженной Москве. С переменным успехом. Встречаем мы ее, когда она бежит из роддома, оставив там ребенка, покидаем - когда она встает перед тяжелейшей моральной дилеммой. То есть никакого сочувствия, жалости, сострадания у нас Сергей Дворцевой не пытается вызвать ни в отношении данного конкретного представителя социальной группы, ни в отношении гастарбайтеров как целого класса. Такой беспристрастный взгляд на ситуацию.
А ситуация такова: москвичи и гости столицы из ближнего зарубежья существуют в различных мирах, практически не пересекающихся. Потому что пересекаться ни те, ни другие не желают. Всем и так нормально. Что с этим делать? Да кто его знает. Вернее, у каждого на сей счет есть мнение, но поди его донеси популярно до противоположной стороны. "Айка" позволяет заглянуть в параллельный мир, рассмотреть, как там все устроено. Что из этой познавательной экскурсии можно вынести? Да ничего из нее такого не вынесешь. Кроме того, что условной Айке мы безразличны в той же степени, как и она безразлична нам.
"Решала. Нулевые"
Приквел криминальной дилогии "Решала" ворвался в общероссийский прокат - после того, как более-менее массовый зритель смог ознакомиться с бурятским кинематографом благодаря спортивной драме "Эластико".
Первые два фильма были жёсткими зарисовками на тему провинциальной жизни по ту сторону закона и подкупали своей прямотой.
Интонация "Нулевых" совсем иная - "сермяжной честности" меньше не стало, но незамысловатого юмора, приправленного ностальгией по уже ставшему таким далёким десятилетию, прибавилось.
Именно поэтому смотреть приквел "Решалы" и "Решалы 2" нужно строго после ознакомления с оригинальными лентами. Иначе рискуете понять всё превратно. А это будет обидно, ведь линейка подтвердила свой статус одного из самых ярких явлений регионального кино.