Итоги 2019 года: семь лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

После подробных гидов по лучшим сериалам года "Кинократия" обращается к полному метру. Начнём с отечественного кино, порадовавшего нас в уходящем году. Приятно отметить, что такого было не так уж мало.

"Папа, сдохни"

Парень заходит в гости к отцу своей девушки, сжимая украдкой в руке молоток. С целью его тем молотком убить. Мужик, перспективы которого стать гостю тестем на глазах скукоживаются в ноль, оказывается матерым копом и ружье на всякий случай дома имеет. Причем ружье выстреливает почти сразу, а далее следует целая оглушительная канонада из орудий как драматургических, так и обычных.

В промежутках между ожесточенными боями всплывают неожиданные детали, высвечивающие изначальный конфликт под новыми углами, заставляющие его сверкать новыми гранями и вовлекающие в него новых персонажей. Корень зла, как выясняется, отнюдь не там, где юноша, благородным стремлением отомстить за любимую мотивированный, думает. А совсем в другом месте. И до корня того еще надо докопаться, не пополнив в процессе множащееся поголовье трупов.

Кирилл Соколов, для которого "Папа, сдохни" - дебютная работа, за скромный бюджет в 50 миллионов рублей на метраже двухкомнатной квартиры развернул полномасштабный фестиваль безудержного веселья, который описывать совершенно бессмысленно, никаких слов не хватит, да и портить впечатление спойлерами не хочется - это надо видеть. Пир духа - вот что такое "Папа, сдохни". Визуально и по содержанию - сто пятьдесят баллов из ста.

Рецензия.

"Балканский рубеж"

Патриотических - в том или ином смысле - блокбастеров у нас в стране ежегодно появляется немало. Получается по-разному. Но иногда выходит действительно нестыдно. Прекрасный пример - "Балканский рубеж" Андрея Волгина (режиссёра, представьте себе, "Танцев насмерть").

События в аэропорту Слатина, происходившие во время знаменитого марш-броска на Приштину, до сих пор остаются засекреченными, и группа сценаристов воспользовалась этим пространством для творческого манёвра удачно.

Сбалансированный сценарий, где в достатке и крепкого экшна (порой - прямо-таки захватывающего дух), и человеческой драмы с вменяемыми персонажами (разве что с подчёркнутой "многонациональностью", пожалуй, несколько переборщили), и эпизодов, напоминающих о том, о чём забывать не следует (как бы кому-то этого ни хотелось).

По-настоящему достойный отечественный боевик, снятый в продуктивном сотрудничестве с братьями-сербами (при участии таких немаловажных людей, как Гойко Митич и Эмир Кустурица).

Рецензия.

"Бык"

А не окунуться ли нам опять в девяностые? Почему бы и нет. Или почему бы и да. Кому-то они стали детством, у кого-то отпечатались в памяти глубоко - и уже не распечатаешь обратно, кто-то о них исключительно понаслышке знаком. По фильмам, сериалам, продуктам эпохи и творческим переосмыслениям оной.

"Быка" поставил молодой дебютант Борис Акопов, следовательно, это взгляд относительно свежий, не сильно замыленный. Но и не из разряда "в девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые". Хотя, конечно, кое-кто там голый бегает. И людей убивают. Не без того.

В "Быке" емко заключен необходимый минимум того, что нужно понимать - не знать, а именно понимать - о девяностых. Не что там было и почему, а как там было. В основном так себе. Но, по крайней мере, нескучно.

И определенное представление о фактуре "Бык" дает. Рэйвы, панк-концерты, "стрелки", качалки, погромы рынков, ночные клубы, бандиты. Большинства артефактов давно уж нет. И не надо. Артефактов нет, а девяностые никогда никуда не денутся, как и все наше прошлое.

Рецензия.

"Русский бес"

Фото: kinopoisk.ru

О том, что прошлое никуда не девается, и фильм Григория Константинопольского. Который вещь, конечно, в себе. В смысле и фильм - вещь в себе, и Константинопольский.

Молодой предприниматель открывает ресторан на кредит, выданный отцом его невесты. Которая истово блюдет принцип "до свадьбы ни-ни". Эмоционально-психическое состояние героя, человека по натуре убежденно набожного, от добровольного целомудрия уже ощутимо пошатывает. А тут еще коррумпированные представители различных государственных проверяющих ведомств щедро льют в чашу терпения, заполняя ее сверх меры. Бах - и чаша взрывается. И молодой предприниматель - сыгранный, кстати, блестяще Иваном Макаревичем - принимается убивать.

Григорий Константинопольский - как раз продукт эпохи ушедшей, но оттого он не перестает оказываться актуальным. Потому что осознает непреходящую природу истории и пользуется ею вовсю.

"Русский бес" - синтез наследия Достоевского, черной маньячной комедии и злой сатиры.

Филигранную имитацию стиля Федора Михайловича Константинопольский пропускает через гиперболизированный современный популистский дискурс (и это очень смешно), а затем вдруг сам врывается в свой фильм. Врывается, чтобы разобраться в отношениях между создателем и творением. И приходит в итоге к тому, кажется, что все мы живем в реальности, созданной Достоевским.

Рецензия.

"В Кейптаунском порту…"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Александра Велединского вызывающе старомоден, но язык не поворачивается назвать это серьёзным недостатком.

Недостаток, впрочем, всё равно имеется. Автор таких далеко не самых плохих отечественных картин, как "Живой", "Русское" и "Географ глобус пропил" снял ленту-ребус, заметно перегруженную структурно, будучи на выходе простой как пять копеек. Впрочем, её совершенно не хочется ругать.

А хвалить - хвалить хочется. За остроумные параллели с Куросавой и отсылки к советской классике, за ненавязчивый (несмотря на отчётливый чёрный отлив) юмор, за обезоруживающе добродушный посыл, за замечательный актёрский ансамбль и за торжественное прощание - да, запоздалое, ну и что ж с того - с прошлым веком.

Рецензия.

"Айка"

Фильм Сергея Дворцевого не совсем российский. Но и не совсем не российский. И не совсем 2019 года. Но в широкий прокат вышел в 2019-м. Простите нам этот компромисс.

Главная героиня "Айки" - киргизская гастарбайтерша, пытающаяся выжить в заснеженной Москве. С переменным успехом. Встречаем мы ее, когда она бежит из роддома, оставив там ребенка, покидаем - когда она встает перед тяжелейшей моральной дилеммой. То есть никакого сочувствия, жалости, сострадания у нас Сергей Дворцевой не пытается вызвать ни в отношении данного конкретного представителя социальной группы, ни в отношении гастарбайтеров как целого класса. Такой беспристрастный взгляд на ситуацию.

А ситуация такова: москвичи и гости столицы из ближнего зарубежья существуют в различных мирах, практически не пересекающихся. Потому что пересекаться ни те, ни другие не желают. Всем и так нормально. Что с этим делать? Да кто его знает. Вернее, у каждого на сей счет есть мнение, но поди его донеси популярно до противоположной стороны. "Айка" позволяет заглянуть в параллельный мир, рассмотреть, как там все устроено. Что из этой познавательной экскурсии можно вынести? Да ничего из нее такого не вынесешь. Кроме того, что условной Айке мы безразличны в той же степени, как и она безразлична нам.

Рецензия.

"Решала. Нулевые"

Фото: youtube.com/ RWV Films

Приквел криминальной дилогии "Решала" ворвался в общероссийский прокат - после того, как более-менее массовый зритель смог ознакомиться с бурятским кинематографом благодаря спортивной драме "Эластико".

Первые два фильма были жёсткими зарисовками на тему провинциальной жизни по ту сторону закона и подкупали своей прямотой.

Интонация "Нулевых" совсем иная - "сермяжной честности" меньше не стало, но незамысловатого юмора, приправленного ностальгией по уже ставшему таким далёким десятилетию, прибавилось.

Именно поэтому смотреть приквел "Решалы" и "Решалы 2" нужно строго после ознакомления с оригинальными лентами. Иначе рискуете понять всё превратно. А это будет обидно, ведь линейка подтвердила свой статус одного из самых ярких явлений регионального кино.

Рецензия.