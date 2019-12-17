Вышел новый промо-ролик к сериалу "Авеню 5" с Хью Лори

"Авеню 5" (Avenue 5), новый комедийный научно-фантастический сериал шотландского режиссера итальянского происхождения Армандо Иануччи, который стартует на американском канале HBO 19 января 2020 года, помимо трейлера обзавелся юмористическим промо-роликом.

Действие сериала будет разворачиваться на борту круизного космического корабля под названием "Авеню 5", крупного рекреационного проекта, созданного нуворишем Херманом Джаддом. По сюжету "эксклюзивный туристический продукт" оказывается не до конца продуманным, в силу чего капитану Райану Кларку (Хью Лори) придется предпринимать экстренные действия по спасению терпящего бедствие судна в открытом космосе и одновременно успокаивать алчных, блажных и не терпящих возражений путешественников.

Промо-ролик космической одиссеи создан по всем канонам высокобюджетной рекламы и переполнен узнаваемыми клише, успевшими набить оскомину всем и каждому: там и типичная киношная "музыка", настраивающая на мысли о "высоком", и прелюдия в духе научно-популярной передачи, и поп-психология с претензией на глубину.

Затем идет крайне уморительное перечисление "символа веры" его компании, ее "миссии" со всей приличествующей словесной мишурой, которая столь часто забавляет во многочисленных, плохо адаптированных к местным реалиям зарубежных "бизнес-решениях". Далее Джадд спокойно и непринужденно унижает внимающих ему (и в какой-то степени он прав, ибо повестись на такую рекламу могут только форменные идиоты), еще не зная, насколько пророческими окажутся его слова.