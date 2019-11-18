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"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO

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    18.11.2019, 23:23
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На официальном YouTube-канале HBO опубликован тизер нового комедийного сериала Avenue 5. Вынесенная в название фраза - вовсе не адрес, а имя круизного космического лайнера, роль капитана которого исполнил бывший "Доктор Хаус" Хью Лори.

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
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Сюжет шоу расскажет о недалеком будущем, в котором звездные корабли уже вовсю бороздят галактики и туризм по солнечной системе является привычной формой культурного отдыха. Но, что-то в ходе путешествия идет не так, всем начинает угрожать смертельная опасность, и герои как-то должны справиться с этой непростой ситуацией.

Кроме вышеназванного Хью Лори в сериале задействованы Джош Гад ("Красавица и чудовище"), Зак Вудс ("Силиконовая долина"), Сьюзи Накамура и Никки Амука-Бёрд.

Режиссером проекта значится Армандо Ианнуччи, наиболее известный по работе над скандальным кинокомиксом "Смерть Сталина".

Премьера Avenue 5 состоится в январе 2020 года.

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