Итоги 2019 года: лучшие новые сезоны сериалов по версии "Кинократии". Часть 2

"Очень странные дела" / Stranger Things, третий сезон

Братья Даффер в этом году продолжили разгребать залежи поп-культуры восьмидесятых и достойно с этим справились.

Основным источником вдохновения на сей раз послужил "Красный рассвет", а потому в центре внимания - злые русские (и один добрый русский - особо нам полюбившийся).

Следовательно, развесистая клюква с экрана так и валится - но кто не усмотрел в этом явный пародийный контекст, самоиронию и утрированный оммаж кинематографа времён "холодной войны", тот пусть немедленно вступает в комсомол.

Остальные же подпевают "Бесконечной истории", оплакивают (хотя тут расклад неоднозначный) шерифа Хоппера, переживают за Хоукинс - и гадают, что мы будем делать, когда эти чудесные дети окончательно вырастут. Что, впрочем, произойдёт точно не раньше четвёртого сезона, о котором уже кое-что известно.

Рецензия и подкаст.

"Легион" / Legion, третий сезон

Если вы давным-давно перестали понимать, что происходит в "супергеройском" сериале Ноя Хоули, ничего страшного в этом нет - и это уж точно не причина не смотреть его до конца. Да, третий сезон стал последним, и "Легион" пришёл к своему логическому - насколько эта категория вообще к нему применима - завершению.

Восхитительная психоделическая дичь с кучей всевозможных отсылок - от Льюиса Кэрролла до Библии и "Матрицы" (ссылающейся на Библию), рэп-баттл с Серым Волком, своеобразный клип на Mother Роджера Уотерса, фантастический во всех смыслах слова фейерверк с сумасшедшими темпоральными и пространственными вывертами. Всё, как мы любим.

Пожалуй, лучшее, что происходило на экранах со вселенной Marvel, не в последнюю очередь потому, что связь с ней у "Легиона" весьма условна. Будем помнить о нём с благодарностью за эти безумные часы. Shine on you crazy diamond.

"Мистер Робот" / Mr. Robot, четвёртый сезон

Фото: kinopoisk.ru

Рядом здесь мы немного порассуждали, имея перед глазами сотни скорбных примеров, о том, что достойно завершить свой сериал авторам удается лишь в крайне редких случаях. И "Мистер Робот" - как раз из подобных редкостей. Воистину эпичный, многослойный, туго и сложно закрученный, технически беспрецедентно дотошный параноидальный психологический кибертриллер ушел в закат со светлыми слезами на глазах. Не оставляя ощущений, что нас обманули. Тогда как чумовая операторская работа в "Роботе" просто обязана быть включенной в канон.

Гениальный хакер Эллиот, мизантроп и социопат с расщеплением личности, идет на ненавистный ему мир войной, пытаясь сделать эту помойку лучше, и в какой-то момент столкнувшись со своим извращенным отражением - монструозным министром безопасности Китая, по совместительству, - трансвеститом с раной в сердце. Уверяющим, что все его чудовищные и кровавые эскапады мирового заговора преследуют ту же цель, что у Элиотта, - сделать мир лучше, избавить его от боли, страданий и тяжелых воспоминаний. Но максимально радикальным способом - тотальной зачисткой.

Может и не уникальный, но впечатляющий образец истории, которая держит за горло до последнего, обрушивая на зрителя череду зловещих верениц сюжетных поворотов и причудливо гротескных злодеев. То и дело - явно не от мира сего. (В чем и кроется одна из подсказок.)

Сэм Эсмейл, кстати, среди прочих своих проектов анонсировал сериал по "Метрополису" Фрица Ланга. И можно не сомневаться - будет нечто.

"Голиаф" / Goliath, третий сезон

Адвокат Билли Макбрайд, изрядно потрёпанный жизнью, но умудрившийся, в отличие от своего коллеги Джимми МакГилла, сохранить редчайшие человеческие качества и глубинное неприятие зла, продолжает свой крестовый поход против всяких гнусных уродов.

Снова прекрасный Билли Боб Торнтон в самом подходящем для себя амплуа - алкоголика-правдоруба, снова крепкий актёрский состав на подтанцовке. Включая Денниса Куэйда и Шерилин Фенн. Незабвенная "Одри" забегает сюда совсем ненадолго в самом начале, но этого вполне хватает, чтобы зарядить третий сезон одного из лучших проектов Amazon неожиданно уместной здесь линчевской псевдомистической смурью.

Пока этот вечно небритый и похмельный защитник угнетённых в состоянии вести дела - пускай и случаются досадные сбои, - калифорнийским злодеям не до шуток: рано или поздно кара их наверняка настигнет.

Будем надеяться, что в четвёртом сезоне, вроде как заявленном на следующий год, благородная миссия Билли продолжится - как бы нас ни пугали тревожными клиффхэнгерами.

"Убивая Еву" / Killing Eve, второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Основанный на романах журналиста и танцора Люка Дженнингса хуковый шпионский триллер про крайне нездоровые отношения, сложившиеся между элитной киллершей-психопаткой, манипулятором и отморозком Оксаной-Вилланель (Джоди Комер) и аналитиком МИ-5 Евой Поластри (Сандра О).

Сериал был еще до премьеры продлен на второй сезон. А следом - дуплетом на третий и четвертый (релиз - в следующем году), хотя финал второго не обошелся без некоторых сомнительных натяжек и мелких, но досадных промахов.

Которые, впрочем, не сильно омрачили общую картину щедро присыпанной черным юмором истории внезапной и очень непрофессиональной одержимости дам друг другом. Причем не покидает мысль, что одним из источников вдохновения автору служила Love to hate you, песня Erasure - чуть ли не построчно.

Шоу стремительно разукрасило собой практически все отраслевые хит-парады, взяв несколько премий BAFTA, включая за лучший драматический сериал и лучшей актрисе (Комер, которая здесь хороша во всех смыслах). Дженнингс тем временем только что дописал книгу "Убивая Еву: Конец игры", предположительно - заключительный том серии.

"Террор" / The Terror, второй сезон

Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV

Мини-сериал, основанный на романе Дэна Симмонса, внезапно превратился в антологию. Скажем спасибо продюсерской смелости Ридли Скотта.

Благодарить действительно есть за что: если первый сезон был довольно бледной экранизацией замечательной книги, второй смотреть не в пример интереснее.

За основу сюжета взята не самая - по понятным причинам - часто вспоминаемая в США тема: интернирование японцев во время Второй мировой войны. Усиливает эффект ужаса, производимый многочисленными гнусными человеческими поступками, поселившаяся вместе с заключёнными бабайка - бакэмоно.

Дивная смесь суровой исторической драмы на непопулярном материале с классическими японскими ужастиками - редкий случай, когда второй сезон превосходит дебютный.

Рецензия.

"Рик и Морти" / Rick and Morty, четвёртый сезон

Джастин Ройланд, Дэн Хармон и Adult Swim на этот раз решили проверить на прочность наше терпение и подарили нам возможность растянуть удовольствие от четвертого сезона. 15 декабря мультсериал ушел на хиатус, пообещав вернуться в новом уже году. Но извините, нет мочи никакой ждать.

Не верьте никому, кто говорит, что "Рик и Морти" сдали - а такие мнения раздавались еще по ходу прошлого сезона. Вранье. Ничего они не сдали. "Рик и Морти" упорно гнут свое, не признавая ничего святого. И даже изменяя самим себе, все равно остаются собой.

Коробка с хламом для путешествий во времени, которая с самого начала мозолила глаза на полке в гараже, наконец дождалась своего часа. В результате камня на камне не осталось от всего, что связано с путешествиями во времени, и, в частности, от "Терминаторов". Фильмы про ограбления теперь также можно смело отправлять на свалку - после третьего эпизода снимать их и тем более всерьез смотреть просто немыслимо. Ну а драконы никогда не будут прежними. Чертовы мерзкие извращенцы эти драконы.

То есть все идет к тому, что в какой-то момент депрессивный циничный пьяница Рик Санчес окончательно и бесповоротно обесценит вообще все. И ничего не останется, кроме как тоже превратиться в такого же депрессивного циничного пьяницу (кто еще не).

"ОА" / The OA, второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Некогда "секретный сериал" Netflix "ОА" - мистическая, затягивающая и тревожная фантастика от Зала Батманглиджа и инди-звезды Брит Марлинг (она же сыграла главную роль), закрытие которого, несмотря на положительные в целом оценки, - несмываемый позор для сервиса. Причем не помогли ни гневные петиции поклонников, ни более решительные шаги - одна из фанаток шоу объявила голодовку.

Местами откровенно сюрреалистический, зыбко балансирующий на гранях реальностей, сериал о перемещениях между параллельными мирами, весь первый сезон умело водивший зрителя за нос и наплодивший, что твой Lost, скопище вопросов. Второй частично на них ответил, но сам финал "завис" и буквально упал на полуслове. Что, прямо сказать, сильно портит нервы.

При этом имеется занятная теория https://time.com/5651145/the-oa-cancelled-theories/), гласящая: якобы закрытие - всего лишь ловкий и проработанный рекламный ход, часть концепции шоу. Очень бы хотелось надеяться и верить. Но, похоже, увы…

Обзор.

"Нетипичный" / Atypical, третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

В этом году Netflix представил продолжение американского сериала о взрослении Сэма Гарднера - подростка с расстройством аутистического спектра. В первом сезоне комедийной драмы Робии Рашид (одной из создательниц хитового проекта "Как я встретил вашу маму") Сэм заявил родителям, что ему нужна девушка. Во втором сезоне шокировал их желанием поступать в университет, а в третьем сезоне начал там учиться.

Все три сезона последовательно и ровно раскрывают главного героя, членов его семьи и друзей. Из-за особенностей Сэма мир в основном крутится вокруг него, и все же создатели уделяют достаточно внимания радостям и горестям каждого персонажа. Дженнифер Джейсон Ли блестяще играет маму Сэма Эльзу - женщину со сложным характером и склонностью к гиперопеке, которая в новом сезоне приходит к некоторому равновесию.

С новыми вызовами сталкиваются сестра Сэма, их отец, девушка и лучший друг Сэма - индийский парень по имени Захид. Именно в этом инклюзивность сериала, и так все должно быть в идеальном мире - родные человека с РАС живут каждый своей жизнью, но оказываются поблизости, когда ему нужна помощь. В сериале много эмпатии, отличный добрый юмор и много интересных фактов о пингвинах (это хобби Сэма).

Информации о продлении "Нетипичного" на четвертый сезон пока нет.