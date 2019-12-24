Итоги 2019 года: три лучших российских сериала по версии "Кинократии"

"Мёртвое озеро"

Наш ответ скандинавскому нуару - так сериал автора кинодилогии "Духлеss" Романа Прыгунова выглядит на первый взгляд. Как выяснилось, для этого давно напрашивавшегося эксперимента совсем не обязательно копировать сюжеты у датчан со шведами. В конце концов, в нашей бескрайней стране есть всё, что нужно: и нагоняющие депрессию северные пейзажи, и внушительный культурный бэкграунд, сформированный в процессе многовекового сосуществования русских с другими этносами.

Другая очевидная и многократно отмеченная параллель - "Твин Пикс". И отнюдь не только потому, что сериал, чья завязка связана с жестоким и загадочным убийством юной девушки, на подобное сравнение обречён. Ведь вскоре дело, которое ведёт привычно флегматичный герой Евгения Цыганова, оказывается не тем, чем кажется.

Обратившись к опыту зарубежных коллег (лучших из них), авторы "Мёртвого озера" удивительным образом смогли создать нечто самобытное, исключительно близкое и понятное. И в то же время - абсолютно непонятное. В хорошем, "твинпиксовском" смысле. Градус мрачной мистической дичи, нарастающий по мере развития изначально будничного детективного расследования, таков, что представляется внезапно обрусевший Дэвид Линч, затеявший неожиданный российский спин-офф своего главного детища.

Второго сезона, судя по всему, не будет, хотя прежде времени хоронить "Мёртвое озеро" не станем - не хочется.

Наш подробный обзор - здесь.

"Шторм"

Борис Хлебников не перестает радовать, стабильно раз в год выдавая по громогласному хиту. Сериал "Шторм" - очередной из них.

В главной роли - основополагающий русский актер современности Александр Робак (без его участия были бы невозможны все три описываемых проекта), который играет следователя Градова, настоящего супергероя. Следователь Градов отчаянно противостоит гидре коррупции в лице мэра города, а также его куда более опасного и влиятельного покровителя - по их вине погибли из-за обрушения кровли в построенном на распилах здании дети.

Параллельно Градов пытается спасти любовь своей жизни, что выливается в непростую дилемму: на операцию требуются громадные деньги, а где их честным путем обычному следователю достать? Но Градов ведь не обычный следователь, а супергероический, как было замечено, и он затевает крайне рискованную и нервную авантюру, то и дело грозящуюся развалиться, чтобы и сволочей наказать, и даму сердца из костлявых объятий смерти вытащить. При этом задействуя методы весьма неоднозначные с моральной точки зрения.

Прямо с первого эпизода и до конца последнего "Шторм" бросает из нестерпимого жара в озноб и ледяной пот. Только сам Градов остается - за крайне редкими и мимолетными исключениями - тверд и непоколебим как скала, расчетлив, как дьявол, неумолим и неотступен, как справедливость, бесстрашен и силен как лев. Наш Грязный Гарри и Бэтмен в одном лице, только круче - потому что он наш и потому что он куда более живой и близкий к реальности.

О продолжении достоверной информации нет, но вряд ли стоит беспокоиться. В любом случае у Хлебникова сейчас на очереди второй сезон "Обычной женщины", а там видно будет.

Подробнее - здесь.

"Эпидемия"

Фото: kinopoisk.ru

На момент написания данного текста "Эпидемию" все еще лихорадит (простите за каламбур) - седьмой и восьмой эпизоды на платформе Premier до сих пор недоступны, хотя обещаны "до конца года". Что отнюдь не мешает нам выдать сериалу аванс и включить его в престижнейший рейтинг. Потому как "Эпидемия" - без натяжек мирового класса фантастический сериал, который бы вполне комфортно мог себя чувствовать в эфирной сетке даже канала HBO. И да, все анатомические критерии для попадания на HBO в "Эпидемии" соблюдаются.

Формально сериал является экранизацией романа Яны Вагнер "Вонгозеро", представляющего собой хронику путешествия из Москвы в Карелию по охваченной апокалипсисом России, которая излагается от лица тревожной женщины. Все ключевые события текста при адаптации были сохранены, но переставлены местами, а все лишнее - в основном личные переживания на почве ревности героини к сопернице - изрядно разбавлено красочной фактурой.

К концу шестого эпизода драматургия, представленная в том числе крайне неординарной любовной линией юноши с расстройством аутического спектра и девушки с алкогольной зависимостью, закручивается в такой невообразимый клубок сдвинутой по фазе "санта-барбары", что глаза на лоб вылезают. А жуткий реализм постепенно уступает место просто инфернальной жути (каннибализм, массовые расстрелы) и разного рода фантасмагориям. Особо следует отметить Анну Михалкову в дежурной для себя роли Русской Женщины, которая поднимает беспощадный русский бунт против злодеев под песню "Любэ". И саундтрек: "Желтые тюльпаны", "Димка-любимка" Тани Булановой и прочая попса 90-х - идеальная музыка для конца света.

Насчет второго сезона по известным причинам сказать нечего.

Наша рецензия на фильм "Эпидемия. Вонгозеро", ставшего основой первых двух серий, - здесь.