Сериал на выходные: "Шторм" - Темный рыцарь Готэмска

Прокуратура и судьи куплены или запуганы, однако следователь Градов не сдается и добивается ареста чиновника. Кажется, вот-вот справедливость восторжествует. И тут любимую женщину Градова Марину госпитализируют с практически бесперспективным диагнозом. Требуется сложнейшая операция за границей, цена вопроса - огромная сумма с шестью нулями в евро. Которую честным путем ни за что не достать. Соответственно, возникает такая ситуация, когда надо выбирать одно из двух. Но Градов пытается выбрать оба варианта.
Вы, наверное, думаете, что самый мощный и реалистичный кинокомикс снял Тодд Филлипс. На самом деле этот ваш Тодд Филлипс - тьфу и растереть по сравнению с Борисом Хлебниковым. И Хоакин Феникс - тьфу и растереть по сравнению с Александром Робаком. Вы можете не верить, можете не соглашаться, но это так.
Сериал "Шторм" ни к каким комиксам, естественно, никакого отношения не имеет. И тем не менее это настоящая супергероика. Потому что следователь Градов - настоящий супергерой. Темный рыцарь Готэмска. Он притворяется обычным сотрудником СК, а когда никто не видит, перевоплощается в Человека-Робака, который вершит правосудие своими методами, рассекая по заснеженным улицам на большом черном робакмобиле. Как и положено супергерою, у него есть прыткий молодой помощник, а противостоит ему суперзлодей - не мэр Крюков, а стоящий за ним куда более опасный и могущественный олигарх Моргулис.
Методы следователя Градова далеки от гуманных в теории, но практически не реализуемых методов того же Бэтмена, сознательно избегающего пачкать руки в крови. Градов прет напролом, не гнушаясь цинично использовать людей - не кротких агнцев, впрочем - и жертвуя ими не корысти ради, а во исполнение долга. На то он и следователь Градов. Каких Градов? Града Божьего и Града Земного, разумеется, которые в нашем мире перемешаны, и лишь после Страшного Суда определится, кому было, вне зависимости от совершенных грехов и заслуг, заранее предназначено вечно гореть, а кому - наоборот. Очевидная и несомненная отсылка к труду святого Августина.
Если серьезно, роль Александра Робака изрядно противоречива: мужик с твердым, как сталь, характером и моральными принципами, которые - и характер, и принципы - раз за разом подвергаются жесточайшим испытаниям. Действуя в условиях, когда щупальца коррупционной гидры проникли всюду, постоянно так или иначе приходится идти перед совестью на уступки, потому что иными путями целей не достичь, не спасти любовь и не наказать тех, для кого не существует вообще такого понятия, как моральные принципы. Никому, кроме супергероя, тут не справиться. И пусть никого не смущает, что наш супергерой выглядит как Александр Робак. Именно так он и должен выглядеть. Только простой русский мужик с километровой буквы "м" придет и все поправит, больше некому.
Борис Хлебников, со своей стороны, делает все, чтобы мы в Человека-Робака без колебаний уверовали. После "Обычной женщины" он вернулся к той манере съемок, к которой прибегал в "Аритмии": нервная, энергичная камера лучше подходит для создания эффекта погружения, а здесь это особенно важно. Сценарий за авторством Натальи Мещаниновой ("Аритмия" и "Сердце мира" - плоды их с Хлебниковым сотрудничества), Степана Девонина (тоже из "Сердца мира") и Ильи Тилькина ("Ненастье") отличается бескомпромиссной честностью, злободневностью и прочими необходимыми свойствами. Актеры выкладываются на износ - Анна Михалкова снова бесподобна, в частности. И если даже что-то где-то дает едва заметный сбой, сложно устроенный, до нанометра выверенный и запущенный на максимальных оборотах механизм триллера вмиг перемалывает любую песчинку, зашлифовывает любую шероховатость.
"Шторм" полностью соответствует названию: налетает ураганом, укачивает на гигантских волнах, топит в соленой влаге и оставляет в бессилии с чувством жажды и головокружением жадно хватать ртом воздух. Про такие шторма говорят - идеальный. Для идеального шторма должно сложиться множество редких факторов, синхронизированно дающих максимальный эффект. Данное явление мы и наблюдаем. "Шторм" вытягивает каждый нерв из организма и наматывает их на кулак, ни на секунду не позволяя засомневаться, что все взаправду, именно благодаря сложению множества факторов, редко встречающихся в одном месте: неразбавленная российская действительность, через которую все-таки пробивается свет (часто ли вы подобное в российском кино видели?), невероятной внутренней силы герой (с приставкой "супер" или нет - без разницы, речь прежде всего о герое в широком смысле) и остросюжетная теледрама, вежливо предлагающая прикурить любому зарубежному конкуренту. Единственное, идеальный шторм - это, как правило, штука не из приятных. А "Шторм" Хлебникова - напротив, чистая радость.