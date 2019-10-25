Сериал на выходные: "Шторм" - Темный рыцарь Готэмска

В разгар предвыборной кампании действующий мэр города по фамилии Крюков, оптимистично настроенный на переизбрание, торжественно открывает новый дворец искусств, на возведении которого он нехило обогатился. Прямо во время мероприятия крыша здания не выдерживает и обрушивается на головы собравшихся. Десятки погибших, главным образом - детей. Мэру Крюкову все сходит с рук, вместо него судят зама и главного инженера, а сам он якобы ничего не знал.

Прокуратура и судьи куплены или запуганы, однако следователь Градов не сдается и добивается ареста чиновника. Кажется, вот-вот справедливость восторжествует. И тут любимую женщину Градова Марину госпитализируют с практически бесперспективным диагнозом. Требуется сложнейшая операция за границей, цена вопроса - огромная сумма с шестью нулями в евро. Которую честным путем ни за что не достать. Соответственно, возникает такая ситуация, когда надо выбирать одно из двух. Но Градов пытается выбрать оба варианта.

Вы, наверное, думаете, что самый мощный и реалистичный кинокомикс снял Тодд Филлипс. На самом деле этот ваш Тодд Филлипс - тьфу и растереть по сравнению с Борисом Хлебниковым. И Хоакин Феникс - тьфу и растереть по сравнению с Александром Робаком. Вы можете не верить, можете не соглашаться, но это так.

Сериал "Шторм" ни к каким комиксам, естественно, никакого отношения не имеет. И тем не менее это настоящая супергероика. Потому что следователь Градов - настоящий супергерой. Темный рыцарь Готэмска. Он притворяется обычным сотрудником СК, а когда никто не видит, перевоплощается в Человека-Робака, который вершит правосудие своими методами, рассекая по заснеженным улицам на большом черном робакмобиле. Как и положено супергерою, у него есть прыткий молодой помощник, а противостоит ему суперзлодей - не мэр Крюков, а стоящий за ним куда более опасный и могущественный олигарх Моргулис.

Методы следователя Градова далеки от гуманных в теории, но практически не реализуемых методов того же Бэтмена, сознательно избегающего пачкать руки в крови. Градов прет напролом, не гнушаясь цинично использовать людей - не кротких агнцев, впрочем - и жертвуя ими не корысти ради, а во исполнение долга. На то он и следователь Градов. Каких Градов? Града Божьего и Града Земного, разумеется, которые в нашем мире перемешаны, и лишь после Страшного Суда определится, кому было, вне зависимости от совершенных грехов и заслуг, заранее предназначено вечно гореть, а кому - наоборот. Очевидная и несомненная отсылка к труду святого Августина.

Если серьезно, роль Александра Робака изрядно противоречива: мужик с твердым, как сталь, характером и моральными принципами, которые - и характер, и принципы - раз за разом подвергаются жесточайшим испытаниям. Действуя в условиях, когда щупальца коррупционной гидры проникли всюду, постоянно так или иначе приходится идти перед совестью на уступки, потому что иными путями целей не достичь, не спасти любовь и не наказать тех, для кого не существует вообще такого понятия, как моральные принципы. Никому, кроме супергероя, тут не справиться. И пусть никого не смущает, что наш супергерой выглядит как Александр Робак. Именно так он и должен выглядеть. Только простой русский мужик с километровой буквы "м" придет и все поправит, больше некому.

Борис Хлебников, со своей стороны, делает все, чтобы мы в Человека-Робака без колебаний уверовали. После "Обычной женщины" он вернулся к той манере съемок, к которой прибегал в "Аритмии": нервная, энергичная камера лучше подходит для создания эффекта погружения, а здесь это особенно важно. Сценарий за авторством Натальи Мещаниновой ("Аритмия" и "Сердце мира" - плоды их с Хлебниковым сотрудничества), Степана Девонина (тоже из "Сердца мира") и Ильи Тилькина ("Ненастье") отличается бескомпромиссной честностью, злободневностью и прочими необходимыми свойствами. Актеры выкладываются на износ - Анна Михалкова снова бесподобна, в частности. И если даже что-то где-то дает едва заметный сбой, сложно устроенный, до нанометра выверенный и запущенный на максимальных оборотах механизм триллера вмиг перемалывает любую песчинку, зашлифовывает любую шероховатость.

"Шторм" полностью соответствует названию: налетает ураганом, укачивает на гигантских волнах, топит в соленой влаге и оставляет в бессилии с чувством жажды и головокружением жадно хватать ртом воздух. Про такие шторма говорят - идеальный. Для идеального шторма должно сложиться множество редких факторов, синхронизированно дающих максимальный эффект. Данное явление мы и наблюдаем. "Шторм" вытягивает каждый нерв из организма и наматывает их на кулак, ни на секунду не позволяя засомневаться, что все взаправду, именно благодаря сложению множества факторов, редко встречающихся в одном месте: неразбавленная российская действительность, через которую все-таки пробивается свет (часто ли вы подобное в российском кино видели?), невероятной внутренней силы герой (с приставкой "супер" или нет - без разницы, речь прежде всего о герое в широком смысле) и остросюжетная теледрама, вежливо предлагающая прикурить любому зарубежному конкуренту. Единственное, идеальный шторм - это, как правило, штука не из приятных. А "Шторм" Хлебникова - напротив, чистая радость.