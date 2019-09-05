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Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины"

Новости
    05.09.2019, 16:48
Текст:   Козьма Лоханкин

Сегодня состоялась премьера нового детективного сериала Бориса Хлебникова ("Аритмия", "Коктебель") и Натальи Мещаниновой (сценарии "Аритмии" и "Войны Анны", режиссёр "Сердца мира") "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком ("Домашний арест", "Эпидемия. Вонгозеро", "Мёртвое озеро").

Между тем он вместе с Мещаниновой готовится к работе над новым фильмом, который начнёт снимать в начале лета 2020 года. Детали проекта он раскрывать не стал.

Кроме того, он обрадовал новостью о том, что планирует начать съёмки второго сезона отличной криминальной драмы "Обычная женщина", где главную роль также играет Анна Михалкова.

"Теперь это будет проект для цифровой платформы, он не будет показан на ТВ, чему я рад, потому что здесь мы можем во всю силу ругаться, выпивать", - приводит ТАСС слова режиссёра.

Съёмки стартуют уже через месяц.

Наша рецензия на первый сезон "Обычной женщины", вошедшей в топ лучших отечественных сериалов прошлого года, - здесь.

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