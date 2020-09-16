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16.09.2020 03:51
Рубрика: Власть

Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очередной вывозной рейс вернет домой граждан России. Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет "Аэрофлота". Информация об отправке рейса SU103 появилась на онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Фото: iStock
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Это уже 24-й вывозной рейс из США. В аэропорт "Шереметьево" пассажиры прибудут в среду, 16 сентября, ориентировочно к 11:45 по московскому времени, уточняет ТАСС.

Напомним, регулярное международное авиасообщение Россия приостановила в конце марта из-за пандемии нового коронавируса. К возвращению соотечественников тогда подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные авиарейсы. С августа Россия вновь вернулась к выполнению международных рейсов, постепенно расширяя географию полетов.

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