Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву

Очередной вывозной рейс вернет домой граждан России. Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет "Аэрофлота". Информация об отправке рейса SU103 появилась на онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Это уже 24-й вывозной рейс из США. В аэропорт "Шереметьево" пассажиры прибудут в среду, 16 сентября, ориентировочно к 11:45 по московскому времени, уточняет ТАСС.

Напомним, регулярное международное авиасообщение Россия приостановила в конце марта из-за пандемии нового коронавируса. К возвращению соотечественников тогда подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные авиарейсы. С августа Россия вновь вернулась к выполнению международных рейсов, постепенно расширяя географию полетов.