За пять лет доступ к чистой воде получат более пяти миллионов человек

Обеспечение чистой питьевой водой почти 91% населения страны - такая цель заложена в федеральном проекте "Чистая вода", стартовавшем около двух лет назад.

Первые два года федерального проекта были, по сути, подготовительными, рассказали "РГ" в минстрое. "Программы, связанные с водоснабжением, предусматривают очень большой объем проектных работ, выработки стандартов". Сейчас все подготовительные этапы выполнены. Был утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки, проведена комплексная оценка состояния систем водоснабжения и водоподготовки по всем регионам, разработана методика, позволяющая проследить изменение состояния питьевой воды", - рассказали в министерстве.

К началу программы хуже всего были обеспечены качественной водой жители Тывы - 24,5% населения. В 2024 году их доля должна повыситься до 54,7%. Низкие показатели были также в Вологодской области (43,6%), Бурятии (44,1%), Забайкальском крае (51,1%), Ненецком АО (51,4%). К финалу программы цифры должны вырасти примерно в 1,5 раза.

В Мурманской области, Севастополе, некоторых регионах Северного Кавказа и севера Дальнего Востока, где и до этого, как указано в паспорте федерального проекта, чистой водой было обеспечено подавляющее большинство населения, эти показатели достигнут 100%.

Для контроля качества воды и отслеживания динамики ее изменения региональные испытательные лабораторные центры оснащаются современным оборудованием. В 2019 году новую технику получили 15 центров гигиены и эпидемиологии.

В 2019 году свыше 600 тысяч россиян получили качественную воду из централизованных источников, отмечают в минстрое. В этом году уже построено или модернизировано более сотни объектов. Отклонений от графика у регионов нет.

Пока же каждое начало зимы жители Якутии едут на озера и рубят лед. Свозят его во дворы и до прихода лета вытапливают из него воду для питья и приготовления пищи. В режиме такого водоснабжения живет большинство якутских сел, которые расположены, как правило, на берегах озер. Проблемы с водой существуют и во многих других регионах, но пример Якутии самый показательный.

Цель федерального проекта "Чистая вода" - обеспечить питьевой водой почти 91% населения страны

В Якутии качественной питьевой водой обеспечены менее 60% населения, и половина счастливчиков живет в столице республики, где два года назад ввели новый водозабор. До 2024-го в рамках национального проекта "Экология" предстоит построить и реконструировать 56 объектов, чтобы чистая вода поступала в дома 75,8% жителей региона. Сейчас работы ведутся в городах Олекминск, где реконструируют всю систему водоснабжения, и Покровск - там строят водоочистную станцию. Оба объекта планируют сдать в следующем году.

В других муниципалитетах с разной скоростью идет подготовка проектов. Некоторых районных глав региональному министерству ЖКХ и энергетики приходится подстегивать, напоминая, что без качественной проектной документации не будет федеральных субсидий на строительство. А вот в Таттинском районе, где для райцентра, села Ытык-Кюель, надо строить водозабор и очистную станцию, этой работой занялись еще в 2016 году в надежде получить финансирование. Там очень сложная ситуация с водой. "Единственным источником водоснабжения является озеро. Из него берется и техническая вода для ЖКХ, там и водопой, и питьевая вода", - признается глава улуса Михаил Соров.

Глава администрации Шатовского сельсовета Нижегородской области Людмила Макарова говорит: "Старая система водоснабжения совсем не справлялась. У нас очень много многоквартирных домов. Была реальная опасность получить экологическую и социальную катастрофу, если бы вдруг в одночасье отказала система канализации. Теперь такой угрозы нет: в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" в селе Шатовка и в деревне Красная Слобода построены две станции очистки канализационных вод".

К концу 2020 года закончится строительство и реконструкция еще 18 очистных сооружений. Всего же по Нижегородской области до 2024 года проведут 69 работ по развитию объектов водоотведения.

Новая станция в Шатовке работает по технологии активного ила. Благодаря особым бактериям органика в баке окисляется, затем стоки доочищаются в блоке фильтров и обеззараживаются ультрафиолетом. По словам Людмилы Макаровой, теперь на рельеф сбрасывается совершенно чистая вода. К новым очистным сооружениям мощностью 400 кубометров в сутки уже подключены 58 многоквартирных домов, школа, детский сад и Дом культуры. Подключат к системе и частные дома. В реконструкцию станции водоочистки вложено 84 млн рублей.

В Красной Слободе очистные постройки 1978 года за четыре десятилетия тоже поизносились. Новые, в которые вложено 110 млн рублей, тоже используют принцип биоочистки бактериями.

Как объясняет глава Краснослободского территориального отдела администрации городского округа город Бор Виктор Макаров, все стоки будут проходить многоступенчатую очистку и по коллектору спускаться в реку Везлому после обязательного химического анализа воды. Мощность объекта составляет 300 кубических метров в сутки, что позволит подключить и частные дома. Сейчас идут пуско-наладочные работы.

В Волгоградской области качественной питьевой водой обеспечено 83,7% населения. Это точно соответствует общероссийскому показателю. Но благодаря двум строящимся станциям очистки в рамках федерального проекта "Чистая вода" в следующем году надеются выйти уже за 90%. Речь об объектах в Краснослободске и Суровикине. Так, на левом берегу Волги, напротив Волгограда, идет строительство водозабора от насосных станций и блока очистных сооружений производительностью 10 тысяч кубических метров в сутки. Срок реализации - три года (2019-2021). Это обеспечит качественной водой более 17 тысяч жителей Среднеахтубинского района.

В Суровикине также с прошлого года идет строительство. "Уже завершены общестроительные работы, рабочие смонтировали технологическое оборудование. Сделали котлован и резервуар-отстойник, проложили трубопровод длиной 250 метров и обустроили девять колодцев. Также провели внутреннюю отделку помещений. Вскоре можно будет переходить к пуско-наладочным работам. Заработает станция в этом году. Ее производительность составит две тысячи кубометров в сутки", - пояснил председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Алексей Сивокоз.

Сейчас для очистки в Волгоградской области применяют различные методы: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение, умягчение, обессоливание, обезжелезивание, опреснение. Технология подбирается индивидуально для каждого объекта с учетом состава исходной воды и требований.