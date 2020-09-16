Зарплаты ректоров пересчитают

Минобрнауки подготовило проект приказа, который вносит изменения в порядок формирования зарплат и стимулирующих надбавок для ректоров вузов.

О необходимости таких изменений шла речь на правительственном часе в Госдуме, где в среду выступал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Тему поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявив о несправедливости ситуации, когда в некоторых вузах зарплата ректоров в 10-15 раз превышает доход обычных вузовских преподавателей. В то время как ранее президентом было принято решение о порядке оплаты труда работников высшей школы: должна составлять две средних по экономике региона.

Валерий Фальков согласился с постановкой вопроса и пообещал немедленно подписать необходимые изменения в приказ в отношении вузов, которые подведомственны министерству. Изменения должны провести к росту зарплат обычных вузовских преподавателей. Обещание министр выполнил молниеносно: в течение дня проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Оно продлится до 30 сентября.