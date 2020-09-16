Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси

Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает нейтральную позицию по ситуации в Беларуси. Об этом говорится в комментарии пресс-службы офиса президента Украины.

"Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительного политического кризиса (в Беларуси)", - сказал Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, кризис в соседней республике был "спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента" 9 августа, в которых, согласно официальным результатам, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Впрочем, о том, что Украина не собирается признавать их результаты, в заявлении Зеленского не говорится.