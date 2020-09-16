Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин

На Украине появится центр, главной задачей которого станет координация сотрудничества научно-исследовательских и производственных учреждений в целях создания условий для производства вакцин. Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.

Во вторник состоялось заседание под председательством заместителя руководителя офиса президента Юлии Соколовской. На нем обсуждались вопросы развития системы биологической безопасности страны. В частности, речь шла о необходимости преодоления зависимости от импортных вакцин и препаратов, а также о противодействии негативному влиянию биологических факторов и биоугроз, пишет РИА Новости.

На совещании представители минздрава презентовали видение направлений локализации производства вакцин, а также осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий.

По данным министерства здравоохранения Украины, сегодня в стране менее 50% младенцев охвачены плановой вакцинацией. Специалисты убеждены, что такая ситуация грозит вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе и кори. А в условиях пандемии коронавируса это может стать непосильным бременем для украинской системы здравоохранения.