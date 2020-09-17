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17.09.2020 15:33
Рубрика: В мире

Банкиры сравнили потери от неконтролируемого Brexit с пандемией

Текст: Александр Саможнев
Потери Великобритании в случае срыва договоренностей с ЕС по Brexit, скорее всего, будут в два-три раза больше, чем результат самой страшной пандемии, наблюдавшейся в послевоенной истории. К такому выводу пришли экономисты банка Goldman Sachs.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Аналитики отмечают, что правительство Британии на прошлой неделе бросило вызов прежним обязательствам перед Евросоюзом по Северной Ирландии, увеличив вероятность того, что сторонам не удастся заключить торговое соглашение до конца года. Такой "нулевой результат" приведет к более высоким издержкам для экспортеров с обеих сторон.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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Потери рекреационного, пищевого и оптового бизнеса, добавятся к секторам, которые, скорее всего, будут наказаны в связи с уходом Великобритании из Евросоюза. К ним относятся предприятия химической и текстильной промышленности, а также производство электрооборудования.

"Есть опасения, что следующий год будет еще хуже из-за комбинации, связанной с коронавирусом, которая все еще очень сильно выходит из-под контроля, и дополнительного удара практически от всего, что исходит от переговоров по Brexit", - предостерегают банкиры.

Между тем ЕС и Великобритания заявили, что поддерживают тесные контакты и планы по проведению еще одного раунда торговых переговоров в конце месяца. Однако Брюссель ясно дал понять, что не сможет подписать новые торговые соглашения, если Лондон нарушит ранее принятые обязательства.

Напомним, статус Северной Ирландии является яблоком раздора между ЕС и Великобританией. Ранее стороны договорились, что Северная Ирландия, являясь субъектом британского таможенного пространства, одновременно будет иметь доступ к внутреннему рынку ЕС. Лондон и Брюссель подписали соответствующий протокол. Однако 9 сентября Лондон принял законопроект о внутренних рынках, которые должны регулировать отношения между административными частями Соединенного Королевства после завершения в конце 2020 года переходного периода. В документе говорится, что его пункты будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным правом.

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