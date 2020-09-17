Новости

Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей 19:53
Минздрав разрешил амбулаторное применение фавипиравира 19:38
Toyota Yaris испытали более строгим краш-тестом 19:32
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса 19:30
Лавров: Россия и Китай не будут играть по правилам Запада 19:24
Собянин призвал продлить режим дистанционной работы 19:14
Защитник "Тоттенхэма" Орье может перейти в "Спартак" 19:10
Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в "Барселону" 18:52
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались 18:52
"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях 18:52
Во Вьетнаме готовят эвакуацию более 550 тысяч человек 18:50
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области 18:48
Минприроды ликвидирует "серые зоны" в сфере торговли древесиной 18:48
Собянин: От гриппа привились более миллиона москвичей 18:47
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты 18:43
РЖД готовы возобновить международное пассажирское сообщение 18:38
Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 18:37
У губернатора Пермского края подтвержден коронавирус 18:27
Почему в Латвии пытаются запретить георгиевскую ленточку 18:21
В московском метро временно закроют часть "синей" ветки 18:19
В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" 18:15
МИД Беларуси констатировал агрессивный характер резолюции Европарламента 18:15
Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отменен из-за коронавируса 18:14
Депутат Карелин уходит из Госдумы 18:06
Минфин повысит НДПИ для металлургов и химпрома 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 18:34
Рубрика: Власть

Секретный свидетель

Белорусским милиционерам могут разрешить скрыть свое имя в суде. А как у нас?
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев предложил внести в республиканский Кодекс об административных правонарушениях важную поправку. Она позволит белорусским милиционерам не называть свои настоящие имена, места жительства и работы, свидетельствуя в суде.
В России личность полицейского может быть засекречена по решению суда. Фото: Владимир Аносов/РГ В России личность полицейского может быть засекречена по решению суда. Фото: Владимир Аносов/РГ
В России личность полицейского может быть засекречена по решению суда. Фото: Владимир Аносов/РГ

Глава МВД страны говорит о "незащищенности сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях".

Полиция ищет новые способы борьбы с дистанционным мошенничеством

Караев подчеркивает, что заседания судов открыты, и там свободно может идти аудио-, фото-, видеофиксация процесса. А потом эти фотографии с персональными данными полицейских попадают в интернет "с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей".

В России нет такой нормы в законе. А вот угрозы в адрес полицейских и их семей звучали, и не раз. Нуждается ли наше законодательство в подобной мере безопасности?

И в России полицейские регулярно приходят в суды, чтобы дать показания. Как наш закон защищает их права? Вот позиции ведущих юристов:

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Российское уголовно-процессуальное законодательство и административное право не делают в общем случае различий в правах и обязанностях свидетелей в зависимости от их статуса, места службы или работы. По ходатайству стороны могут быть допрошены любые лица. Все вызванные в суд граждане допрашиваются по одинаковым правилам. Правда, надо отметить, что есть очень ограниченная категория лиц, допрос которых по обстоятельствам, связанным с их основной деятельностью, допускается с их согласия или вовсе запрещен. К ним относятся судьи, арбитры третейских судов, присяжные, адвокаты, священнослужители, депутаты и сенаторы федерального уровня, должностные лица налоговых органов.

Если свидетель имеет основания опасаться за свою безопасность и безопасность близких, законом предусмотрена фигура "засекреченного свидетеля"

Таким образом, в списке граждан, обладающих иммунитетом от допроса, нет сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем процессуальный закон не требует обязательной записи в протокол адресов допрашиваемых лиц. Личные данные любого свидетеля записываются в протокол допроса на досудебной стадии или в протокол судебного заседания в объеме, достаточном для установления личности допрашиваемого лица. Это как минимум фамилия, имя, отчество, дата рождения. Я бы считал, что добавив СНИЛС, список обязательных данных мог бы быть исчерпан. Но обычно, когда в суде допрашивают человека, в протокол включаются данные о домашнем адресе "гражданского" свидетеля, а в отношении человека в погонах - о месте его службы. Так удобнее для обеспечения вызовов свидетелей на повторные допросы и в суд.

Но любой человек, которого допрашивают, имеет право ходатайствовать о том, чтобы его домашний адрес или место службы не фигурировали в протоколе. Отказ в ходатайстве должен быть обоснован серьезными причинами. Следователь должен указать, почему именно домашний или служебный адрес в данном конкретном случае совершенно необходим допрашивающему лицу, почему недостаточно, например, абонентского ящика на почте. Сегодня для вызова свидетеля достаточно мобильного телефона или электронной почты.

Если свидетель имеет основания опасаться за свою безопасность и безопасность близких, получает угрозы, законодательством предусмотрена фигура "засекреченного свидетеля". Его персональные данные не оглашаются даже перед участниками уголовного процесса. Закон не делает различий по месту работы или службы, поэтому "засекреченным" может быть и гражданский, и сотрудник правоохранительных органов. Понятно, что раскрытие личности свидетеля - оперативного сотрудника МВД, ФСБ, ФСИН, вне всякого сомнения, опасно для него, как участника таких оперативно-разыскных мероприятий, как, например, оперативное внедрение. Засекреченному свидетелю присваивается псевдоним и отбирается образец подписи, соответствующей присвоенному псевдониму.

Фото: iStock
Что изменилось в практике домашних арестов

Допрос, очная ставка и опознание с участием засекреченных лиц проходят так, чтобы исключить визуальное наблюдение и, как правило, с использованием технических средств, изменяющих голос. Истинные данные засекреченных свидетелей хранятся при уголовном деле в отдельном опечатанном конвенте. За раскрытие личности "засекреченного" свидетеля предусмотрена уголовная ответственность по статье 311 Уголовного кодекса с санкцией до 5 лет лишения свободы . В российском административном процессе засекречивание свидетелей не предусмотрено.

Сергей Ахундзянов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "РОСАР":

Юрий Караев предлагает защитить свидетелей-правоохранителей, разрешив им не разглашать сведения о личности. При опросе они смогут называть суду вымышленные фамилию, имя и отчество, а также несуществующее место жительства и работы. Подлинные данные, по предложению главы МВД, будут направлены прокурору и должны храниться по правилам секретного делопроизводства.

Предложение министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева в первую очередь направлено на защиту прав и интересов только сотрудников органов внутренних дел.

Однако в таком случае нарушаются права граждан, привлекаемых к ответственности, на справедливый суд, принципы равенства и состязательности сторон.

В случае массового использования таких доказательств будет происходить упрощение системы судопроизводства и их фальсификация. Полагаю, что использование подобных свидетелей не может быть повсеместным и не должно прямо касаться представителей силовых ведомств.

В нашем отечественном законодательстве статьей 11, частью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрено, что в случае наличия достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества, должностные лица принимают в их отношении необходимые меры.

Тогда на стадии следствия и дознания выносится постановление о сохранении в тайне анкетных данных, в котором записывается псевдоним участника следственного действия, который указывается в протоколе.

В судебном заседании на основании определения или постановления суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства.

Власть Безопасность Правоохранительная система

Главное сегодня

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток