Безработных будут переучивать на строителей

Строительная отрасль сейчас испытывает нехватку рабочей силы, однако кардинально на работу строек это не влияет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Приток рабочей силы на стройки был в основном из других стран, отметил Хуснуллин. Сейчас из-за коронавируса он ограничен. Особенно это ощущается на Дальнем Востоке, где ориентировались на рабочих из Китая. "В целом по стране проблема есть, но кардинально на нашу работу это не влияет", - сказал вице-премьер.

В то же время в стране есть определенный уровень безработицы, и необходимо организовать переобучение людей на строительные специальности, поскольку в ближайшие годы объемы строительства увеличатся, подчеркнул Хуснуллин. "Поэтому мы сейчас с минобразования, регионами готовим программу по переобучению людей для строительной отрасли", - сказал вице-премьер.