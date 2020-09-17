Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного

Почти 154 млрд рублей будет направлено в 2021 году на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением первого ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы.

"На осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в объеме 153 828,2 млн рублей, в 2022 году - 161 151,5 млн рублей, в 2023 году - 167 638,6 млн рублей", - приводятся в сообщении выдержки из документа.

Как уже сообщала "РГ", материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%. Таким образом размер выплаты вырастет до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка. При этом, пояснили в Минтруде, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго она получит доплату в размере 155 550 рублей.