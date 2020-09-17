Более 20 тысяч льготников в этом году решили жилищный вопрос

Около 21 тысячи льготников получили в этом году помощь в решении жилищного вопроса, сообщает Минстрой.

Ведомство курирует программы по улучшению жилищных условий 14 категорий граждан. "За 8 месяцев благодаря этим программам удалось помочь 21 027 семьям", - сказал глава Минстроя Владимир Якушев. Всего на 2020 год на эти цели предусмотрено 26,9 млрд рублей.

По программе "Обеспечение жильем молодых семей" с начала года свидетельства о праве на социальные выплаты выданы 14 538 молодым семьям из 79 субъектов страны.

Решен жилищный вопрос 1770 семей, переезжающих с Крайнего Севера. Кроме того, выданы 874 государственных жилищных сертификата чернобыльцам и 854 - вынужденным переселенцам.

Жилищные субсидии были предоставлены 160 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, 733 ветеранам боевых действий, 746 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Кроме того, государственные жилищные сертификаты получили 407 уволенных военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также 212 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований. Жилищные сертификаты также получила 561 семья, подлежащая отселению из комплекса "Байконур".

В число граждан, имеющих право на господдержку, входят также проживающие в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали - ею воспользовались 128 семей. Из не предназначенных для проживания строений переехали 22 семьи. Также помощь была оказана 22 семьям отдельных категорий, проживающим в Крыму и Севастополе.

До конца года господдержку для улучшения жилищных условий получат еще более 6 тысяч семей льготников.