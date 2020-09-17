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17.09.2020 15:30
Рубрика: Экономика

ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей

Текст: Игорь Зубков
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Банк России перенес на три месяца - до 1 января 2021 года - крайний срок подключения к Системе быстрых платежей банков с универсальной лицензией.

ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей

"Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП", - объяснил свое решение Банк России.

К СБП уже подключены 11 системно значимых кредитных организаций и 134 банка с универсальной лицензией (из 255), еще 42 банка, по сообщению ЦБ, находятся в высокой степени готовности. По мнению Банка России, отведенного срока достаточно для подключения остальных банков. Для небольших банков (с базовой лицензией) обязанности по подключению к СБП не установлено. Ключевое преимущество СБП для клиентов - возможность совершать переводы в другой банк по номеру телефона и без комиссии в рамках лимита в 100 тыс. руб. в месяц.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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