ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей

Банк России перенес на три месяца - до 1 января 2021 года - крайний срок подключения к Системе быстрых платежей банков с универсальной лицензией.

"Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП", - объяснил свое решение Банк России.

К СБП уже подключены 11 системно значимых кредитных организаций и 134 банка с универсальной лицензией (из 255), еще 42 банка, по сообщению ЦБ, находятся в высокой степени готовности. По мнению Банка России, отведенного срока достаточно для подключения остальных банков. Для небольших банков (с базовой лицензией) обязанности по подключению к СБП не установлено. Ключевое преимущество СБП для клиентов - возможность совершать переводы в другой банк по номеру телефона и без комиссии в рамках лимита в 100 тыс. руб. в месяц.