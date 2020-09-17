Новости

Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 13:58
Шойгу рассказал, как военные выполняют мобилизационный план до 2030 года 13:53
Как российские политологи влияют на политику 13:45
Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию 13:43
Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части 13:31
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси 13:25
Россияне назвали самые нужные опции автомобиля 13:20
Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской 13:03
Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии 12:57
Названы самые красивые аэропорты России 12:55
Безработных будут переучивать на строителей 12:49
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" 12:48
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате 12:45
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 12:38
Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 14:10
Рубрика: Экономика

ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты

Текст: Игорь Зубков

Банк России разрешил до 1 апреля пополнять наличными анонимные электронные кошельки, выпущенные под транспортные карты. В течение еще полугода он не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Чем полезны цифровые двойники дорог

Согласно вступившим в силу 3 августа поправкам в закон о национальной платежной системе, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Запрет затрагивает транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков, но не распространяется на транспортные карты, выпускаемые транспортными организациями или пополняемые через них (большинство транспортных карт).

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена