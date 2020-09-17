ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты

Банк России разрешил до 1 апреля пополнять наличными анонимные электронные кошельки, выпущенные под транспортные карты. В течение еще полугода он не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года.

Согласно вступившим в силу 3 августа поправкам в закон о национальной платежной системе, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Запрет затрагивает транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков, но не распространяется на транспортные карты, выпускаемые транспортными организациями или пополняемые через них (большинство транспортных карт).