Центр "Вектор": Решение о вакцинации от COVID-19 должен принимать врач

Он привел в пример два полярных случая, в которых вакцина может оказать влияние на здоровье человека.

"Если человек не знает, что у него есть какое-то хроническое заболевание и решился на прививку. В этом случае стоит обратиться к опыту применения вакцин против гриппа. Они также содержат в себе живые вирусные частицы. Но решение о вакцинации принимает врач", - подчеркнул он отвечая на вопросы аудитории Instagram.

Второй случай, когда человек делает прививку, являясь бессимптомным носителем. "В этом случае вакцина настолько безопасна, что я считаю, что она не навредит, а возможно, даже усилит иммунную реакцию и сократит период вирусоносительства", - сказал Александр Рыжиков.

По его словам, специалисты наблюдали такие факторы при вакцинировании лабораторных животных, которые были инфицированы. "Но еще раз повторяю, пока это только гипотеза, которую необходимо проверить. В любом случае решение о вакцинации принимает лечащий врач", - подчеркнул представитель "Вектора".

Он также отметил, что разработанная вакцина достаточно устойчива к мутациям вируса.