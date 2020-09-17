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17.09.2020 15:16
Рубрика: Общество

Центр "Вектор": Решение о вакцинации от COVID-19 должен принимать врач

Текст: Светлана Ментюкова
Решение о вакцинировании того или иного пациента от коронавируса должен принимать врач. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Рыжиков в Instagram Роспотребнадзора.

Он привел в пример два полярных случая, в которых вакцина может оказать влияние на здоровье человека.

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора
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"Если человек не знает, что у него есть какое-то хроническое заболевание и решился на прививку. В этом случае стоит обратиться к опыту применения вакцин против гриппа. Они также содержат в себе живые вирусные частицы. Но решение о вакцинации принимает врач", - подчеркнул он отвечая на вопросы аудитории Instagram.

Второй случай, когда человек делает прививку, являясь бессимптомным носителем. "В этом случае вакцина настолько безопасна, что я считаю, что она не навредит, а возможно, даже усилит иммунную реакцию и сократит период вирусоносительства", - сказал Александр Рыжиков.

По его словам, специалисты наблюдали такие факторы при вакцинировании лабораторных животных, которые были инфицированы. "Но еще раз повторяю, пока это только гипотеза, которую необходимо проверить. В любом случае решение о вакцинации принимает лечащий врач", - подчеркнул представитель "Вектора".

Он также отметил, что разработанная вакцина достаточно устойчива к мутациям вируса.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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