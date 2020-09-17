Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 269/1976-7 г. Москва "Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года"

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 июня 2020 года N 253/1864-7 "О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам" 13 сентября 2020 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:

Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ N 28

Морозов Олег Викторович

Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ N 110

Золотарев Алексей Михайлович

Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ N 147

Самокутяев Александр Михайлович

Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ N 194

Коваленко Андрей Николаевич.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить его для официального опубликования в "Российскую газету" и "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина