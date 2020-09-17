Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 269/1976-7 г. Москва "Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года"

Новости

Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки 20:12
Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России 20:04
Мраморное море может переместиться ближе к Греции 20:04
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси 19:54
СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности 19:20
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет 19:20
В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников 19:12
Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии 19:04
В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей 18:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 18:43
Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского 18:27
Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды 18:23
На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны 18:18
Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения 18:16
Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 18:13
Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму 18:13
Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Казахстана 18:09
Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 сентября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 269/1976-7 г. Москва "Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года"

Опубликован 17 сентября 2020 г.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 июня 2020 года N 253/1864-7 "О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам" 13 сентября 2020 года проводились дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

В соответствии со статьями 27, 90 и 97 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" на основании протоколов и решений соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны:

Республика Татарстан (Татарстан) - Нижнекамский одномандатный избирательный округ N 28

Морозов Олег Викторович

Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ N 110

Золотарев Алексей Михайлович

Пензенская область - Лермонтовский одномандатный избирательный округ N 147

Самокутяев Александр Михайлович

Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ N 194

Коваленко Андрей Николаевич.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить его для официального опубликования в "Российскую газету" и "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина