Даниил Квят выступит на Гран-при России в новом шлеме

На автодроме в Сочи стартуют свободные заезды болидов "Формулы-1" в рамках десятого этапа чемпионата мира. Ну а главное блюдо гоночного уик-энда - Гран-при России пройдет в воскресенье.

Российский этап десятый в рамках Гран-при "королевских гонок". Наша страна примет самую популярную в мире автогонку в седьмой раз. Длина трассы сочинского автодрома составляет 5848 метров. Всего на треке 18 поворотов: 12 правых и шесть левых. В конфигурации трассы обращает на себя внимание затяжной третий поворот - 750-метровый левый вираж с постоянным радиусом.

Отметим, что на трибунах за сражениями пилотов смогут наблюдать 30 тысяч болельщиков. Наш этап станет первым в календаре, который пройдет с таким количеством зрителей.

Понятно, что при таком скоплении людей главная задача - безопасность. Гонщики, организаторы, весь обслуживающий персонал "Формулы-1" сдадут тест на COVID-19. Для всех остальных любителей первой "Формулы" установлены строгие правила. С высокой температурой зрителям не пройти, при подозрении на коронавирусную инфекцию билет аннулируют. На трибунах разрешено будет находиться только в маске.

Несмотря на ограничения, российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят, занимающий 14-е место в зачете пилотов, очень рад вернуться домой, о чем накануне Гран-при России сообщил журналистам:

- Концовка сезона получается захватывающей и наверняка понравится болельщикам! С учетом наших выступлений на последних этапах я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. К слову, очень рад, что организаторы допустят зрителей, которые передают тебе часть своей энергетики.

Лучшим результатом Квята на домашнем этапе в олимпийской столице Игр-2014 является пятое место в гонке сезона 2011 года, когда он выступал за команду "Ред Булл". В воскресенье Даниил постарается побороться за зачетные очки в новом шлеме, специально созданном для Гран-при России. По итогам специального конкурса "Росгонок" и социальной сети "ВКонтакте" лучшим был признан рисунок Марины Перелишной. В дизайне шлема был использованы яркие элементы картин российских художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника.

"Я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Мне кажется, что он выглядит довольно необычно и интересно. До встречи на Гран-при России", - приводит слова Квята пресс-служба "Росгонок".