Мало кто хотя бы раз в жизни не впадает в депрессию - по разным причинам. Уснуть сложно. Все раздражает. Ничто не радует. А сердце порой колотится так, что дух захватывает. К какому врачу бежать? К кардиологу? Научное издание Medical Xpress пишет об исследовании ученых, которым удалось выяснить, что депрессивное состояние может помочь выявить частота сердечных сокращений. На протяжении 24 часов идет наблюдение за частотой биения сердца. Исходя из полученных результатов, доктора могут сделать выводы об актуальном состоянии пациента.
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В ходе исследования в течение четырех суток ученые наблюдали за сердечным ритмом 30 пациентов. У половины была ранее диагностирована депрессия. Но одним давали лекарство, а другим - плацебо. Как выяснилось, сердечный ритм у людей с депрессией в среднем на 10-15 ударов в минуту выше, чем у других. Также эксперимент показал, что антидепрессант, который давали пациентам, помог снизить частоту сердечного ритма. У тех, кто принимал плацебо, показатели не изменились. Вывод: ученые считают, что данное исследование поможет диагностировать депрессивное состояние на ранней стадии. И значит, можно в короткие сроки избавить человека от этого врага здоровья.