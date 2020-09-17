Мало кто хотя бы раз в жизни не впадает в депрессию - по разным причинам. Уснуть сложно. Все раздражает. Ничто не радует. А сердце порой колотится так, что дух захватывает. К какому врачу бежать? К кардиологу? Научное издание Medical Xpress пишет об исследовании ученых, которым удалось выяснить, что депрессивное состояние может помочь выявить частота сердечных сокращений. На протяжении 24 часов идет наблюдение за частотой биения сердца. Исходя из полученных результатов, доктора могут сделать выводы об актуальном состоянии пациента.

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