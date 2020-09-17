Дети из уральского села добираются на уроки через железную дорогу

Чебаркульский суд Челябинской области встал на сторону жителей деревни Кугалы, которые пять лет взывали к чиновникам о продлении маршрута школьного автобуса. Он высаживает и забирает их детей у железнодорожного полустанка, куда два десятка школьников и воспитанников детсада должны добираться через железнодорожные пути. По мнению чиновников, это безопасней, чем пустить автобус в деревню через необорудованный шлагбаумом переезд.

- Наказ о продлении школьного маршрута до центра деревни я получил от жителей Кугалов еще в 2015 году, - рассказывает депутат Чебаркульского собрания депутатов Сергей Бургучев. - И куда только не обращался: и в ГИБДД, и в управление железной дороги, и в министерство образования, даже к губернатору прежнему. Все без толку! Ну как они не понимают, что нельзя детей у железной дороги собирать? Они же там по рельсам носятся - на спор, кто из них перед товарняком через пути перебежит!

Камнем преткновения стал переезд, который у железнодорожников считается регулируемым, а у чиновников - нет. Они говорят, что действующий маршрут школьного автобуса согласован во всех инстанциях, в том числе и в ГИБДД. А переезд представляет реальную опасность - на нем нет заградительных барьеров и смотрителя, а имеется только световая и звуковая сигнализация.

"Согласно пункту 14 Условий эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом Минтранса России N 237, переезд относится к регулируемым, - отметили в службе пути ЮУЖД. - В обслуживании дежурным работником, а, следовательно, в установке перекрытий проезжей части (шлагбаумами) он не нуждается". В ГИБДД в ответ на депутатский запрос также сообщили, что каких-либо причин запрещать продление школьного маршрута при соблюдении необходимых мер безопасности не видят.

А год назад, казалось бы, признал очевидное и глава Чебаркульского района Александр Король. Он письменно подтвердил, что переезд у платформы "2043 километра" является регулируемым, однако, заметил, что, по статистике, именно на таких переездах (без дежурного смотрителя. - Ред.) происходит до 90 процентов аварий. А, значит, продление школьного маршрута не представляется возможным.

Дети же там по рельсам носятся - на спор, кто из них перед товарняком через пути перебежит

- Приказ Минтранса России N 237 и Методические рекомендации Министерства просвещения РФ разрешают проезд школьных автобусов через регулируемые железнодорожные переезды, - доказывает Бургучев. - Для этого не требуется ни шлагбаумов, ни заградительных барьеров, ни дежурных сотрудников. А вот нахождение детей без присмотра в зоне повышенной опасности, на железнодорожных платформах и путях, как раз не допускается.

По логике чебаркульских чиновников, которую, кстати, разделяют и в министерстве образования Челябинской области, водитель школьного автобуса в плохую погоду может не заметить предупреждающих сигналов, и тогда жди беды.

- Создается впечатление, что исполнители просто не хотят брать на себя ответственность за четкое выполнение требований закона,- заявила помощник прокурора Чебаркуля Ирина Зыкина.

Зато прибывшие с проверкой сотрудники прокуратуры, посмотрев, как девятилетняя школьница переводит через пути своего младшего братишку-детсадовца, аж за сердце схватились. К сожалению, по словам Бургучева, больше никто выездных проверок не устраивал, доверившись ответам местных властей.

- Организация школьных перевозок находится в ведении районного управления образования, - подтвердила эту информацию представитель ведомства Светлана Платонова. - По его данным, доставка школьников из деревни организована в сопровождении взрослого. Он встречает детей, одевает их в светоотражающие жилеты, а потом переводит через переезд и рассаживает в автобусе. Так же организовано и их возвращение домой.

А то, что до приезда автобуса и после его отъезда ребятишки у железнодорожных путей предоставлены сами себе, чиновников уже не волнует: это, мол, головная боль уже родителей и к образовательному процессу отношения не имеет.

Разобравшись в обстоятельствах дела, суд встал на сторону родителей. В прошлом году он обязал власти создать площадку для остановки автобуса непосредственно в деревне, а не за переездом. А несколько дней назад обязал власти организовать бесплатную, отвечающую всем требованиям безопасности перевозку обучающихся от этой остановки до школы и обратно. На этом, ссылаясь на требования закона об образовании, настояла прокуратура.

Впрочем, местные жители далеки от оптимизма и уже не надеются, что школьный автобус когда-нибудь пересечет переезд. Ведь местные власти уже заявили о том, что дорога за переездом не соответствует требованиям безопасности. Ее необходимо реконструировать, расширить, оборудовать дорожными знаками и освещением. А все это потребует, дескать, серьезного финансирования, которого в районном бюджете за последнюю пятилетку изыскать так и не смогли. "РГ" будет следить за развитием этой истории.